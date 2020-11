Venemaa sõjaväe teatel jõudis reedel Mägi-Karabahhi kaheksa lennukit, mille pardal on 10 raskeveokit ja sadakond rahuvalvajat. Armeenia ja Aserbaidžaani leppe kohaselt hakkavad Mägi-Karabahhis rahu valvama Venemaa sõjaväelased. Pärast kokkuleppe avalikustamist vallandus põgenikelaine, inimesed püüavad oma vara kaasa haarata ja suunduda Armeenia poole.

Stepanakerti jõudnud ERR-i korrespondent Anton Aleksejev ütles "Aktuaalsele kaamerale", et linnas pole ei elektrit ega internetti ning olukord on tegelikult hullem kui sõja alguses.

"Valitseb segadus, inimesed ei saa aru, mis teed on lahti, mis kinni. Meie saime täna (reede – toim.) siia läbi niinimetatud põhja tee ja see tee läheb ilmselt juba ülehomme kinni, sest see rajoon, mis on veel armeenlaste käes, peab pühapäeval minema juba aserbaidžaanlaste kätte," rääkis Aleksejev.

"Samuti lõunatee, mida kasutasime eelmine lähetus, on kinni, seda võtavad oma kontrolli alla Venemaa rahuvalvajad. Inimesed Stepanakertis loodavad, et äkki laupäeval-pühapäeval, kui põhjatee läheb kinni, siis lõunatee läheb lahti," lausus Aleksejev.

Lahkuvad armeenlased aga süütavad oma majasid, et need ei langkes aserbaidžaanlaste kätte.