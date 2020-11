Mägi-Karabahhi elanikud püüavad harjuda uue olukorraga

ERR-i võttegrupi teel Armeeniast Mägi-Karabahhi oli Armeeniast kaugemale jõudes teedel näha üha rohkem Venemaa sõjatehnikat. Vene rahuvalvajate vahipost tähendab aga kohalikele turvalisust.

Armeeniast Karabahhi sisenedes on esimeseks linnaks Latšin, mis kannatas sõjas vähem, kui teised Karabahhi asulad, kuid paljud selle elanikud pidid ikkagi linnast põgenema.

"Inimesed räägivad, et linn jääb armeenlaste kätte. Kõik ütlevad - ära mine kuhugi, jää siia, aga ma ei tea. On inimesi, kes kavatsevad Latšini naasta, aga ma ei tea," rääkis kohvikupidaja Valja.

Elanikud kardavad, et tulevikus võidakse Latšin anda Aserbaidžaani kontrolli alla.

"Väideti, et jääb armeenlaste kätte. Aga kardame, et tuleb keegi valitsusest ja ütleb - inimesed, lahkuge. Mis siin öelda 18-20-aastased poisid sõdisid, aga mille eest, keegi ei tea," ütleb Latšini elanik Vilen.

Latšini elanik Nelli, kes kaitses linna vabatahtlikuna koos oma abikaasaga, lubas kohale jääda: "Meie abikaasaga jääme siia. Meil ei ole mujal kodu. Siin on. Me jääme siia."

Viitele, et aserbaidžaanlased on seal samas lähedal, vastas Nelli: "Mis seal ikka. Mulle öeldi, et nüüd on siin venelased. Vene poisid."

Vene sõdurid on praegu Karabahhi turvalisuse peamine garantii. Hetkel paigaldavad nad oma vaatluspunkte Latšini-Šuši-Stepanakerti maanteele, mis ühendab Karabahhi Armeeniaga. ERR-i võtterühm proovis mööda seda Stepanakerti sõita, kuid oli sunnitud sellest plaanist loobuma, kuna tee on liiga ohtlik.