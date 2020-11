Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus rääkis, et kuna Kaarli kirik on suur siis saab rahvast jumalateenistuse ajal hajutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirikus on olemas käte desinfitseerimise variandid ja saadaval on ka maskid, mida vaimulikud soovitavad vanematel inimestel maskid ette panna. Armulaua jagamisel kasutavad vaimulikud visiire.

Konsistooriumi kehtestaud korralduste järgi tuleb järgida 2+2 reeglit, kanda maski, kui hajutamine pole võimalik ja leida võimalus nende jagamiseks või müügiks. Samuti tuletatakse meelde, et järgida tuleb terviseameti korraldusi.

Koroonaviirusesse on juba nakatunud vaimulikke ja kiriku töötajaid. Eneseisolatsioonist on väljumas kirikuvalitsuse liikmed.

Sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander ütles, et üheks nakkuse allikaks võivad saada laulukoorid. "Olen küll seda meelt, et kõrge nakkuvusega piirkondades nagu Tallinn ja Harjumaa ja Ida-Virumaaseal võiksime ikka väga tõsiselt kaaluda seda, et kas me ei laseks oma koore, sealhulgas kirikukoore ka pausile," märkis Sander.

"Kõiki neid piiranguid ja regulatsioone tuleb siiski vaadata selles valguses, et nendega kuidagi ei taheta vaimulikku või kirikuelu seisma panna vaid seda tahetakse võimalikult lahti hoida aga sellisel kujul, et nakkumine oleks võimalikult minimeeritud," lisas ta.

Katoliku kirikus soovitatakse tungivalt kanda maski. Tallinna Peeter Pauli katedraalis on märgistatud pinkidel kohad, kuhu tohib istuda nii, et teise kirikulisega jääks turvaline vahe. Samuti on mõeldud koori peale.

"Me oleme juba praegu teinud seda, et hajutanud lauljaid, et nii palju kui vähegi võimalik hoida kooris distantsi ja hoida distantsi organistiga. Eks me vaatame samm-sammult ja jälgime neid juhiseid, mida riik kehtestab," sõnas Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Selleks, et kirikulisi veelgi hajutada on katedraalis pühapäeviti üks eestikeelne missa rohkem. Samuti saab missat jälgida ka interneti vahendusel.