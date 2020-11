Koalitsioonisaadikutel oli keelatud Martin Helme umbusaldamishääletuse ajaks riigikogu saali minna, sest peljati, et mitmed neist hääletavad Helme vastu, ütlesid saatejuhid Andrus Karnau ja Harry Tuul Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Andrus Karnau pidas umbusaldushääletuse käiku riigikogus huvitavaks. Ta ütles, et koalitsioonisaadikud ei jätnud hääletuse ajaks saali tulemata mitte protestiks, vaid keelu tõttu. Nimelt olevat Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja peaminister Jüri Ratas isiklikult keelanud koalitsioonisaadikutel hääletuse ajaks riigikogu saali minna, sest oli ilmne oht, et ka koalitsioonist lisandub hääli, mis toetab Helme umbusaldamist, ehkki mitte piisavalt, et hääli kokku saada.

Karnau toonitas, et neid hääli olnuks rohkem, kui Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes siiski hääletaski Helme vastu.

Harry Tuul ei pidanud umbusaldamise avaldamist Martin Helmele opositsioonist mõistlikuks, sest see käik pigem surus koalitsiooni kokku tagasi ja teeb edasise koostöö neile lihtsamaks. Opositsioon pidanuks mingi muu viisi survestamiseks leidma.

Tema hinnangul võinuks opositsioon tähistada Mart Helme tagasiastumist võiduna, selmet Martin Helmet edasi suruda.

"Kõigutada seda paati ei õnnestunud, valitsus jätkab samas koalitsioonis," resümeeris Tuul.

Karnau hinnangul püüab opositsioon kõigiti oma olemasolu õigustada, aga on iga päevaga hoopis üha nõrgem.

Seevastu EKRE-t nimetas ta erakonnaks, mille ainus taktika on segaduse külvamine.