"Olukorrast riigis" võrdles Repsi ja Espenbergi käitumise eetilisust

Nii EKRE liikme Urmas Espenbergi otsus võtta vastu hüvitis kui ka Mailis Repsi ametiauto väärkasutamine on Andrus Karnau hinnangul riigivara kuritarvitamine. Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" teise saatejuhi Harry Tuule arvates need asjad aga nii lihtsalt võrreldavad pole.

Karnau selgitas, et pärast Mart Helme tagasiastumist pidi Espenberg kümneks päevaks riigikogust lahkuma ning sai selle eest 20 784 eurot ja 72 senti hüvitist.

"Antud juhul on härra Espenberg käitunud ebaeetiliselt, kui ta on kümne päeva eest vastu võtnud hüvitise, mille suurus on üle 20 000 euro," sõnas Karnau.

Tuul lisas, et juriidiliselt on tegemist hüvitisega riigikogus tehtud töö eest, kuid päris lõpuni polegi aru saada, mille eest nii suur hüvitis määrati.

"Ma ei tea, kas oli mingisugune surve või oligi plaan, aga ta lõpuks annetas selle summa /---/, pole aru saanud, kas täiel määral või osaliselt," sõnas Tuul.

Karnau aga täpsustas, et rahvasaadik lubas summa annetada, kuid pole seda veel teinud.

Ta selgitas, et kui arvestada Espenbergi palka ja kuluhüvitisi riigikogu liikmena, oleks ta pidanud kümne päeva eest vastu võtma hüvitise suurusjärgus 500 eurot.

"Kui võtta Reps ja võrrandist välja kuus last, siis me näeme, et järgi jääb riigivara kuritarvitamine ja samamoodi ka Urmas Espenbergi puhul," sõnas Karnau. Ta selgitas, et kui ei arvesta seda, et Espenberg raha erinevatele organisatsioonidele annetada plaanib, siis võttis ta ikkagi kümne päeva eest vastu üle 20 000 euro suuruse hüvitise.

Tuul sõnas, et neid juhtumeid omavahel võrrelda ei saa, sest Reps kasutas ametiautot teadlikult, kuid Espenberg ei plaaninud ise riigikogust lahkuda.

Karnau ütles, et alguses oli riigikogu kantseleil plaanis teha Espenbergile ettepanek hüvitis suures osas tagasi maksta, kuid seda ei tehtud.

"Riigikogu esimees pani oma agaratele ja eetiliselt mõtlevatele kantseleitöötajatele kiirelt mõistuse pähe ja tuletas neile meelde, et EKRE-sse kuuluva riigikogu liikme raha on tema isiklik asi," sõnas Karnau.

Ta lisas, et EKRE protestilubadused purustada süvariik ja võidelda eliidi vastu on Espenbergi näitel osutunud tühjadeks sõnadeks.

Lisaks räägiti saates pikemalt Repsi tagasiastumisest, uutest koroonapiirangutest ning Eesti Posti rahaasjadest.