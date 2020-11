Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) esitas kultuuriministeeriumile taotluse ühingu tunnustamiseks loomeliiduna. Ministeerium palub enne taotluse menetlemist liidul defineerida oma täpne tegevusala ning tõestada, et sellel on vähemalt 50 tegevliiget, kes on viimasel kolmel aastal loometööga tegelenud.