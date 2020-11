Föderaalkohtusse esitatud muudetud hagis ei maini Trumpi meeskond enam, et vaatlejatel takistati Philadelphias ja Pittsburghis 682 479 posti teel saadetud hääle lugemise seiramist.

Varem väitis Trumpi staap, et Philadelphia valimiskomisjoni töötajad ei lubanud vabariiklaste vaatlejaid hääletussedelite lugemise juurde.

Uues sõnastuses väidetakse, et demokraatide enamusega maakondades lubati valijail parandada oma postiga saadetud valimissedelite tehnilisi vormistusvigu, rikkudes sellega valimisseadust.

Ametnike andmeil puudutab hagi väga väikest sedelite hulka, mis ei saa kuidagi muuta valimistulemust.

Demokraatide rahvuskomiteed esindava advokaadi Cliff Levine'i sõnul ei ole täpselt selge, kui paljudele hääletajatele see võimalus anti.

Osariigi seadustes puudub ka klausel, mis ei lubaks aidata hääletajatel parandada tehniliste puudujääkidega valimissedeleid. Levine'i sõnul puudub hagis süüdistus, nagu oleks keegi hääletanud ebaseaduslikult.

"Õigupoolest peaksid nad kohtusse kaebama maakonnad, kus hääletajatel ei lubatud parandusi teha," ütles Levine. "Eesmärk peaks olema tagada, et iga hääl loeb."

Trumpi meeskond püüab tõkestada demokraat Joe Bideni pooldajate valimisvõidu tunnustamist Pennsylvanias, kust tuleb 20 valijameest.

President süüdistas demokraate kelmuses ja temalt võidu varastamises ega tunnista kaotust. Tema meeskond on esitanud hulga hagisid, et mitmes osariigis hääletustulemused üle vaadata.

Osariikide vabariiklaste juhid ei taha valijameeste valimisse sekkuda

Valitud presidendile Joe Bidenile võidu toonud nelja võtmeosariigi juhtivate vabariiklaste sõnul ei kavatse nad osaleda juriidiliselt kahtlases kavas saavutada olukord, kus osariigi valijamehed hääletaksid president Donald Trumpi poolt.

Sellega nurjuks osa vabariiklaste välja käidud viimane võimalus, kuidas Trump saaks Valgesse Majja edasi jääda.

Vabariiklaste seadusandjad Arizonas, Michiganis, Pennsylvanias ja Wisconsinis on kinnitanud, et ei sekku osariigi valijameeste valimisprotsessi, mitu neist märkis, et see rikuks osariigi seadust ja inimeste valikut.

"Ma ei kujuta ette, et keegi meist osaleks tõsiselt valijameeste koosseisu muutmises," ütles Arizona esindajatekoja vabariiklasest spiiker Rusty Bowers, kelle sõnul ta on üle ujutatud meilidega, kus palutakse esindajatekoja sekkumist. "Seaduse järgi tuleb valijamehed valida vastavalt valimistulemustele."

Osa vabariiklasi on käinud välja kava, mille kohaselt vabariiklaste kontrolli all olevad osariikide esindajatekojad peaksid eirama Bideni võitu osariigis ning valima Trumpi toetavad valijamehed. Kava üksikasjad on ebaselged, kuid see tundub toetuvat lootusele, et ülemkohus, kus ülekaalus on konservatiivid, lahendaks vaidluse sääraste sammude üle vabariiklaste kasuks. Teiste seas toetab plaani Florida kuberner Ron DeSantis.

USA põhiseadus annab osariikide seadusandjatele võimu otsustada valijameeste valik, kuid osariigid on vastu võtnud seadused, mis delegeerivad selle võimu valijatele ja nimetavad valijamehed selle kandidaadi poolt, kes osariigis võidab.