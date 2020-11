Risti tuulepargi vastu koguti Läänemaal üle 1100 allkirja

Neljapäeval antakse pöördumine üle Lääne-Nigula vallavolikogule. Esialgse kava järgi 17 kuni 30 tuulikust koosneva ja kuni 290 meetri kõrguse tuulepargi eriplaneeringu muutmise või lõpetamise kohta plaanib volikogu otsuse teha detsembris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arendaja saatis hiljuti valda kirja, kus pakkus välja uued arutelud oma plaanide selgitamiseks, kuid kohalikud elanikud pole täiendavatest kohtumistest enam huvitatud.

"Piirsalu, Seljaküla, Kuke, Rehemäe, Kuijõe, Risti, Palivere. Need on peamised kohad. Ka Linnamäe rahvas on andnud palju allkirju. See on ühine seisukoht. Me oleme ka arutlenud paljude nende paikade elanikega, kus juba on tuulepargid, et millised probleemid nendel on avaldunud seal, ja tõdemus on see, et see ei ole elukeskkonnana hea keskkond inimestele enam," põhjendas vastuseisu Piirsalu külavanem Lea Lai.