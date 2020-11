Toidutootjad on jõuluhooajaks gaasi põhja vajutanud

Poelettidel võib märgata juba jõuluteemalisi komme, koogikesi ja ka lihatooteid. Erinevad toidutootjad on pühade jaoks ettevalmistusi alustanud juba augustis või septembris.

700 tonni jõulumaiustusi viiakse 67 jõulurekaga poodidesse

Kalev on sel aastal jõulukommide tootmiseks palganud 70 lisatöötajat ning kogu töö tulemusel on valminud juba pea 700 tonni jõulumaiuseid. Need veetakse vabrikust välja 67 rekaga.

Jõuludeks valmistumine algas Kalevis juba augustis ning lisaks tavatöötajatele oli vabrikus tööl aastakümnete pikkuse Kalevi tööstaažiga pensionäre ja ka Tallinna ülikoolide tudengeid.

Kalevi jõulutoodete portfellijuht Kati Cronenberg ütles ERR-ile, et tellimuste järgi pole majanduskriis ega koroonaviirus inimeste jõulutraditsioone muutnud.

"Koolide, lasteaedade ja vanemate töökohtade jõulupidusid toimub tõenäoliselt vähem, aga kommipakid ei jää kinkimata, võibolla hoitakse kokku kallimate kingituste pealt. Kalevi maiustustel on jõulutraditsioonides olnud oluline roll juba siis, kui praeguste laste vanemad ja vanavanemad olid ise lapsed," selgitas Cronenberg.

Ta lisas, et kokku on Kalevil 40 jõulutoodet, millest läbi aegade on kõige populaarsemaks osutunud päkapiku sussišokolaad. Sel aastal on sortimenti lisandunud aga kümme uut toodet.

"Spetsiaalse kujundusega jõulumaiustusi valmib nii palju, et kui neid sööks üksnes Eesti lapsed, jõuaks igaühe kõhtu ligi kolm kilogrammi, aga kuna ligi viiendik meie jõulutoodangust läheb ekspordiks teistesse riikidesse ja maiustavad ka täiskasvanud, siis pole põhjust peljata, et lapsed jõuluajal kommiga liiale läheks," sõnas Cronenberg.

Liha ostetakse jõulude ajal poole rohkem

HKScan Estonia AS, mille alla lähevad kaubamärgid Rakvere ja Tallegg, toob sel talvel turule 25 uudistoodet.

Ettevõtte juhatuse esimees Anne Mere ütles ERR-ile, et jõuludeni toodete proovimiseks ootama ei pea, sest need on juba kauplustes olemas.

"Jõuluaeg on jaanipäeva kõrval üks aasta suurimate tootmismahtudega perioode, milleks alustame ettevalmistusi juba sügisel. Kuna jõulumüügi aeg koondub maksimaalselt kahenädalasele perioodile, siis on ülioluline täpne tööjõu ning toodangu planeerimine, et ükski Eestimaa pere ei jääks jõuluajal ilma võimalusest maitsvat pühadetoitu nautida," ütles Mere.

Eriti kasvab jõuluajal mõistetavalt nõudlus Rakvere seapraadide järele, selgitas Mere. Palju ostetakse ka sülte ja verivorste, kuid ka Talleggi ahjukanasid.

"Kõige suuremad müügipäevad on tavaliselt viis kuni kuus päeva enne jõululaupäeva, mil maht kasvab ligi 50 protsenti. Pühad toovad tavaliselt kaasa ka ootamatusi, reeglina positiivseid, mis tähendab, et kaupa tahetakse rohkem, kui esialgselt prognoositi," selgitas ettevõtte juht.

Jõuluajal on ka tavaline, et tootmises tuleb teha lisatunde ja ka -päevi. Mere sõnul tuleb kõikide toodete laialivedamiseks arvestada ka lisatranspordi vajadusega.

"Seoses koroonaviiruse levikuga tähistavad inimesed sel aastal pühi ilmselt enam koduses pere ja sõprade ringis ning kuna pühad on pikad, siis on aega katsetada erinevate maitsete ja roogadega ning head toitu nautida," sõnas Mere.

Piparkoogitaignad ja -glasuurid suurendavad pagarifirma tootmismahtu viiendiku võrra

Eesti Leivatööstus toob poelettidele 16 erinevat jõuluteemalist toodet, muu hulgas mitu erinevat piparkoogitainast ja -glasuuri, jõulumaiuseid ja -kooke.

Eesti Leivatööstuse turundusjuht Henri Kriisa ütles ERR-ile, et ettevõtte tootmismaht kasvab enne jõule rohkem kui viiendiku võrra.

"Meie tootearendajad ja toidutehnoloogid teevad aasta läbi tööd, et ka jõulude ajal turule midagi uut ja huvitavat tuua. Näiteks on sel aastal meil tootevalikus uued piparkoogiglasuurid laimi ja kookose maitsega ning piparkoogitainas mandlitega. Põhilised ettevalmistused jõuludeks algavad sügise hakul, mil planeeritakse kogu jõulude tootmisprotsess," selgitas Kriisa.

Kriisa sõnul aga ületootmist jõuludel ei teki ning tooted naljalt poelettidele vedelema ei jää.

"Meie tootmine on planeeritud nii, et võimalikult palju toodangut saaks õigel hetkel toodetud ja väljastatud. See on varasematel aastatel hästi õnnestunud ja seega tõsiseid probleeme ei ole tekkinud. Meie laod on olnud pühade lõppemisel jõulutoodetest tühjad," täpsustas ta.

Koroonaviiruse mõju jõulutoodete tarbimisele ettevõte ennustatud pole, neid numbreid plaanib firma alles pärast aastavahetust vaadata.