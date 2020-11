Eesti Post tegi liiga suurte riskidega valearvestuse

"Tehti õigeid asju, aga vahest liialt suuri riske võttes," ütles Soosaar "Aktuaalsele kaamerale".

"Ehitati välja pakiautomaadi võrk, ehitati väga palju tarkvara välja, aga tehti seda eeskätt seeläbi, et kasutati teiste postiasutuste vahendeid. Ehk siis meil on rahvusvaheline äri, mis ühelt poolt genereerib meile hästi palju lühiajalist raha, mille saame kohe kätte," kirjeldas Soosaar postiäris kerkinud probleemi.

"Postiasutuste omavahelise arvelduse tõttu me tegelikult aasta aega saame prognoosida, palju meile laekub arveid, aasta pärast fikseeritakse arved ära ja aasta pärast läheb maksmisest. See tähendab seda, et kulukoha tekkimise ja kulu väljamaksmise vahel on kaheaastane periood, mis tähendab seda, et kui ühel hetkel on hästi palju raha, siis otsustati see pikaajalistesse projektidesse ja kui mahud langesid, siis polnud enam raha võtta, et tasuda tarnijatele."

Soosaare sõnul investeeriti õigetesse asjadesse. "Võib-olla mõnes kohas saame küsida, kas seda tehti mõistliku hinnaga," nentis ta.

Postifirma nõukogu juht märkis, et oluline küsimus seisab selles, mis vahenditest investeeringuid tehakse. Eesti Post tegi pikaajalisi investeeringuid lühiajalisest rahast, sellisel juhul peab aga olema kindel, et raha on vajaduse tekkimisel kuskilt võtta.

"Siseneti uude ärisse, seal olid mõned hinnastamise ebatäpsused, mistõttu hakati hästi palju Eesti Posti kaudu pakke saatma. See hind ei olnud kõige õigem, mis tekitas ettevõttele kahjumi. Korrigeeriti hinda, mis võttis jälle kaubamahud ära," kirjeldas ta.

Vastutus valede otsuste eest lasub mitmel osapoolel. "Juhatus, nõukogu, aga tegelikult see läks läbi ka auditikomiteest, autiitori juurest. Minu poolt näidata näpuga kellelegi on ebamõistlik, selleks on välja kutsutud erikontroll."

Soosaar märkis, et tema midagi pahatahtlikku eelmise juhtkonna käitumises välja tuua ei saa, seda peab otsustama erikontroll. "Nii palju kui mina olen tagantjärgi saanud informatsiooni, siis pahatahtlikkust küll ei ole tuvastanud," lisas ta.

Postifirma on asunud tagajärgedega tegelema ning mõningad investeeringud on end ära tasunud. "Täna on pilt väga hea. See aasta on kindlasti üks kasumlikumaid aastaid Eesti Posti ajaloos. Aga mis järgmine aasta toob, seda me ei tea. Kui me võtame koroonakriisi, siis koroonakriis kasvatas väga palju meie kaubamahtusid, inimesed hakkasid tellima läbi e-kaubanduse ja tänu tehtud investeeringutele on Eesti Postil väga hea turupositsioon kauba kättetoimetamisel rahvale. Küsimus on selles, mis juhtub järgmine aasta."

Soosaar hoiatab, et inimeste käitumismuster võib töötuse suurenedes muutuda, mis juhul peab postifirma inimese käitumise muutumisega arvestama.