Tallinna ja Helsingi vahel sõidavad reisilaevad ikka pooltühjalt

Soome otsus Tallinkile ega Viking Line'le üllatusena ei tulnud.

Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko ütles ERR-ile, et muutusi paremuse poole pole.

"Kahjuks ei ole jah muutusi olnud, reisijate arv on väga palju langenud võrreldes eelmise aastaga. November ja detsember on ikka sellised kuud olnud, kus põhjanaabrid tulevad Eestisse jõulukaupa ostma ning kohvikutes-restoranides aega veetma," ütles Borodenko.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link tõdes, et ka nendel olid jõulukampaaniad välja mõeldud. "Lootsime, et saame jõulude paiku rahvast uuesti pardale, et teha tagasi kaotatud aega. Sama on mõistetav, et olukorras kus viirus on jälle levimas tuleb selle pidur panna ja püüame olla mõistvad."

Reisijate arv on väike, ütles Link. "Päevas sõidab ühe laeva kohta 1500 reisijat. See tähendab, et ühel väljumisel on 200-250 reisija ringis - laeval, mis mahutab 2800 reisijat. Ruumi distantseeruda on laeval piisavalt, ohutus on tagatud ja eks meie laevad sõidavad edasi."

Ka Borodenko võrdles praegust reisijate arvu tavalise oktoobrikuuga: "Kui nüüd oktoobrit vaadata, siis on reisijate arvu vähenemine olnud 19 protsenti ja summas teeb see lausa üle 100 000 reisija, ka autosid on meil enam-vähem sama protsendi võrra vähem. Need on kurvad numbrid."

"Praegu jätkame sama graafikuga ja vaatame mis tulevik toob," ütles Viking Line'i esindaja. "Eks me siin turul oleme koos teiste laevafirmadega ja jagame seda turgu. Ootame kõik paremaid aegu."

Hõredama graafikuga liiguvad talvel Tallinki shuttle laevad.

"Praegu on see laupäeviti ja pühapäevit hõredeam. Tavaliselt on meil shuttlitel 12 väljumist päevas, aga peagu on laupäeviti kuus ja pühapäeval 10 väljumist. Pisut hõredam see graafik on, aga tehtud ikkagi reisijate vajadustele ja soovidele," selgitas Link. "Tegutseme selle nimel, et talv üle elada. Elame lootuses, et kevadest ehk läheb paremaks ja püüame olla optimistlikud."