Kaitsevägi kaalub nakatunute koondamist Seli tervisekeskusse ja Paldiski linnakusse

Kaitseväes on positiivse koroonatesti andnud 125 inimest. Jõhvi linnakus haigestunud ajateenijad viiakse Tapale, kus on rohkem ruumi, ning ühtlasi kaalub kaitsevägi haigestunud ajateenijate koondamist Seli taastusravikeskusesse ja Paldiski sõjaväelinnakusse.

Kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti ütles ERR-ile, et kuigi üksikuid nakatunuid leiab kõigis väeosades, seisab suurema väljakutse ees praegu 1. jalaväebrigaad.

"Tapa ja Jõhvi on kolded ja kuna Jõhvi linnak väga tiheda asustusega ja piiratud territooriumiga, siis Jõhvi COVID-positiivsed on Tapale toodud, kuhu on ära isoleeritud kõik 1. brigaadi positiivsed ajateenijad," selgitas Lusti.

Selle tarbeks, et Tapal kaitseväelasi hajutada, kasutatakse ka sealsele välialale üles pandud ajutist majutusala.

Samal ajal seab kaitsevägi valmis kohti, kuhu haigestunud ajateenijaid üle Eesti kokku koguda. Seda juhuks, kui mõni väeüksus neid enam ise isoleerida ei jõua.

"Selleks on meil taastusravikeskus Selis. Praegu vaatame ka hetkel tühjana seisvat ja osaliselt remondis olevat Paldiski linnakut selles fookuses," ütles Lusti.

"Paldiski linnaku osas on kokku kutsutud planeerimisgrupp, mis tänasest on alustanud ennetavaid tegevusi, kuidas seda Paldiski linnakut ja mis mahus üldse kasutusele saaks võtta," lisas ta.

Targo Lusti selgitas, et taastusravikeskusesse viidaks need patsiendid, kes ööpäevaringset jälgimist või ravi ei vaja.

"Küll aga see, kes muidu oleks suunatud võib-olla koju, siis kaitsevägi ongi ajateenija kodu ja selliste patsientide puhul saame Selit rakendada," ütles ta.

Lusti ütles, et kaitseväes isoleeritakse need, kellel on haigussümptomid ja need, kes on andud positiivse kroonatesti. Näiteks kui jalaväejaost keegi haigestub, jääb tema väljaõppest kõrvale.

"Ülejäänud loetaksegi lähikontaktseteks ja nemad jätkavad oma allüksusega omakeskis väljaõpet. Ja selle jao või rühma puhul vaadatakse seda, et nad ei puutuks ülejäänud allüksustega kokku. Kasarmuliikumiste osas tehakse seal mingid skeemid, kes missugust sansõlme kasutab, mis koridoris liigutakse ja mis aegadel söömas käiakse," selgitas Lusti.

Ta lisas, et üldiselt kasutatakse kaitseväes samu meetmeid, mida igal pool mujalgi: distantsihoidmine, kätepesu ja maskid.

"Kõik need kohad, kus on lähikontakt vältimatu - see on eelkõige klassid ja koridorid -, on maskikandmine kohustuslik. Kus nüüd paratamatult tuleb mask eest ära, on treeningud ja toitlustusasutused," rääkis ta.

Äsja tegid paljud ajateenijad läbi kümnete kilomeetrite pikkuse seersandirännaku ja teenisid välja nooremseersandi auastme. Tavaliselt järgneb sellele lühike puhkus. Targo Lusti ütles, et kuni novembri lõpuni ajateenijad koju ei pääse. Ehkki ühtegi vekslit Lusti välja ei andnud, loodab ta, et detsembris õnnestub ajateenijaid ka linnaloale lubada.

"Tänahommikusel juhataja koosolekul väeosade ülemad said sellekohased suunised, et hakaku välja töötama neid plaane ja kavasid, kuidas ja kes puhkusele või linnaloale liikuma hakkab. Tegevväelased ju liiguvad oma kodu ja teenistuskoha vahel, küllap mingil hetkel ka ajateenijate liikumisrutiin taastub selliseks, nagu see oli enne teise laine algust," rääkis ta.

Esimese jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus ütles, et kaitseväes tegeletakse palju ka sellega, et ajateenijad saaks omastega sidet hoida.

"Sõduritel on ette nähtud puhkeaeg. Me oleme loonud neile võimalused, kus nad saavad käia sõdurikodus, mängida lauatennist, olla raamatukogus, internetis ja tegeleda kõigi nende asjadega, millega noored iga päev tegelevad. Pluss me ei ole kuidagi takistanud noortel meestel suhtlemist oma lähedastega, vaid pigem tahame, et noored annaksid endast teada ja räägiksid, mis nendega siin täpselt toimub," selgitas Karus.