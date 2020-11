Möödunud ööpäevaga tehti 5437 koroonatesti, neist esmaseid positiivseid teste oli 305 ehk positiivsete testide osakaal oli seega 5,6 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 130 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 83 uut ning Tartumaale lisandus 32 uut positiivset testi tulemust. Pärnumaale lisandus 11 uut nakatunut ning Valgamaale kaheksa. Rapla- ja Lääne-Virumaale lisandus viis uut nakatunut, Järvamaale lisandus neli uut nakatunut. Jõgeva- ja Põlvamaale lisandus kolm uut nakatunut. Lääne-, Viljandi- ja Võrumaale lisandus kaks uut positiivset ning Hiiu- ja Saaremaale lisandus juurde üks uus viirusekandja. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 258,77 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8 protsenti.

Põhja regioonis on jälgimisel üle 14 700 inimese, koldeid on 27

Harjumaale laekunud 130 positiivsest tulemusest 97 tuli Tallinna. Harju-, Järva- ja Raplamaale lisandunud nelja juhtumi nakatumise päritolu on varasem kontakt haigega, ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

18.-20. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 182 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, 108 juhul on nakkusallikas teadmata. Kuuel juhul on nakkus sisse toodud – kahel juhul Venemaalt ning ühel juhul Rootsist, Poolast ja Soomest. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 14 700 inimese, kellest 1878 on haigestunud.

Kokku eristab terviseamet põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas 27 kollet. Kooli koldeid on kokku viis, lasteaia koldeid on üks, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kaks ja tutvusringkonna koldeid kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ida regioonis on 14 aktiivset kollet

Ida- ja Lääne-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest 21 juhul sai inimene viiruse töökohalt, 19 juhul nakatuti pereringis ja 18 juhul hoolekandeasutuses. Kümnel juhul saadi nakkus kaitseväest, viiel juhul huvitegevuse kaudu. Neljal juhul nakatuti koolis ja neljal juhul tuttavate kaudu. Üks nakkusjuht toodi sisse Venemaalt ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on välja selgitamisel.

20. novembri andmetes toimus Ida regioonis muudatus: ida regioonist üks juhtum läks üle põhja regioonile, sest inimene elab Tallinnas. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt ning üks Rootsist. Ühel juhul nakatuti pereringis, ühel juhul hoolekandeasutuses, ühel juhul õppeasutuses ning üks nakatunu sai viiruse töökohalt.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 14 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narvas, üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Jõhvis ja üks Tapal. Kohtla-Järve tervishoiuasutuses on 56 inimesega kolle. Viru Vangla koldes on 250 inimest, Narva jäähoki koldes on 71 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 4900 inimese, kellest nakatunud on 841.

Lõuna regioonis on jälgimisel seitse kollet, nende seas üks hooldekodu

Tartumaale lisandunud seitse nakatunut said viiruse perekonnasiseselt, seitsme nakatunu nakkusallikas on teadmata, kolmel juhul nakatuti õppeasutuses, kolm nakatunut said nakkuse tutvusringkonnast, üks sai nakkuse sõpruskonnast. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel.

Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnasiseselt ning teise juhtumi nakkusallikas on teadmata. Põlvamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast, ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata ning üks juhtum on välismaalt sisse toodud.

Valgamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse tutvusringkonnast, üks nakatus töökohas ning ühe nakkusallikas on teadmata. Võrumaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse sõpruskonnast, üks juhtum on sisse toodud välismaalt. Jõgevamaale lisandunud nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3700 inimese, kellest 367 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on seitse aktiivset kollet, üks on 37 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 11 inimest, hobikoldes on 17 inimest, õppeasutuse koldes kaheksa inimest, teises õppeasutuse koldes on viis inimest ja kolmandas õppeasutuse koldes on kaheksa inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 inimest.

Lääne regioonis on jälgimisel üle 1000 inimese

Pärnumaale lisandunud neli nakatunut said viiruse perekonnast, ühel juhul nakatuti tutvusringkonnas, ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Ülejäänud juhtumite asjaolud on välja selgitamisel.

Üks Hiiumaale lisandunud nakatunu sai viiruse perekonnast. Saaremaale lisandunud nakatunu nakkusallikas on teadmata. Üks Läänemaale lisandunud nakatunu sai viiruse tutvusringkonnast ning üks juhtum on täpsustamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 158 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 16 nakatunut. Läänemaal on jälgimisel ettevõtte kolle, kus on kuus nakatunut.

Haiglaravil on 119 inimest

Laupäeva hommiku seisuga on haiglas 119 koroonapatsienti, juhitaval hingamisel on neist kaheksa.

Koju saadeti kuus inimest, kolm inimest viidi koroonaosakonnast üle teise osakonda.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku kümme.

Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei lisandunud. Kokku on Eestis surnud 87 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Laupäeva hommiku seisuga on haiglates lõpetatud 665 COVID-19 haigusjuhtumit 649 inimesega.

Tervenenud on 5661 inimest. Neist 4299 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1362 inimese (24,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 434 600 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 9375 (2,2% testide koguarvust).