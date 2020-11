Huviringipiirangutega toimetulek on koolidele väljakutse

Terviseameti hinnangul on risk nakatuda suurem siiski huviringides, kus tegeletakse laulmise või puhkpilli mängimisega. Paljud koorid on juba ajutiselt proovid peatanud, kuid on ka neid, kes on tegevuse jätkamiseks muutnud korda.

Näiteks Eesti Raadio laste laulustuudio kolis sel nädalal suurematesse ruumidesse Tallinna metodisti kirikus, kuna hoones on paremad võimalused lauljate hajutamiseks.

"Sõnum oli ju suhteliselt selge, et teha tööd võimaluse korral zoomis või siis individuaalselt, solistidega saab teha. Või siis kuni kümnestes gruppides," rääkis Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner "Aktuaalsele kaamerale".

"Me ilmselt teeme erinevad variandid. On lapsi, kellega võib täitsa rahulikult harjutada zoomi vahendusel. On selliseid laule, selliseid aspekte, tegevusi, mida on parem teha väikestes gruppides, nii et me teeme oma töö täiesti ümber."

Tartus on reedese seisuga ligi 130 nakatunut ning 500 lähikontaktset. Kui koolides on tantsutrennid ja lauluproovid linn kaheks nädalaks peatanud, siis trennid ja huviringid peaksid järgima valitsuse sätestatud kümne inimese reeglit ja terviseameti soovitusi.

Vanemuise teatri balletikooli lapsed tulevad kokku erinevatest Tartu koolidest, mistõttu on maski kandmine eriti oluline. Distantsõppel on olnud küll kõige pisemad balletiõppijad, ent esimene kuni kaheksas klass on seni teinud endistviisi trenni Vanemuise väikses majas.

Balletikooli asutaja ja juhataja Elena Poznjak-Kõlari sõnul on tõsiselt balletti õppida distantsilt väga keeruline.

"Kui ma ütlen lapsele distantsilt, et kuule, pööra nüüd jalg väljapoole või tõsta see kand kõrgemale, ta arvab, et tal on juba kand küllaltki kõrge. Tema jaoks see on juba väljapoole. Klassikalist balletti ei ole võimalik õpetada ilma füüsilise kontaktita. Ma vähemalt võtan tal reiest kinni, pööran teda väljapoole, et tal oleks mingisugunegi ettekujutus," selgitas kogenud pedagoog.

Et endiselt toimuvad etendused, kus balletikooli lapsed esinevad, oleks juhataja sõnul ka proovide täielik ära jäämine suur löök. Reedel toimuma pidanud laste maadlustrenni otsustas Eesti Maaülikool siiski ära jätta. Terviseameti soovituste täitmine tundub neile suur väljakutse.

"Noh, kahevõistlusala, kuidas hoiad.. Me saame küll nii teha, et üha kindla vastasega harjutad, saab oma tehnikat harjutada, et ei puutu teistega kokku. Saal on täpselt nii suur nagu ta on, me saame natuke hajutada, aga see ei ole päris ikkagi õige," ütles EMÜ maadlustreener Veiko Proovel.

Et kindlaid keelde polnud seni tulnud, polnud reedeks veel maadlus-, saalihoki- ega pallimängutrenne pikaajalisemalt peatatud. Kümne inimese reeglit ei ole samuti keeruline järgida, sest viiruse levik üha enam Tartu kooliõpilaste seas annab tunda ka trennisaali täituvuses. Kui noortel balletitantsijatel on vaja proovis käia etenduste jaoks vormis olemiseks, siis maadlusvõistlused on lähiajal ära jäetud.

"Siin järjest jäetakse ära jälle. Nii nagu kevadelgi oli: jälle tuleb uudis, et selle võistluse jätame ära. Aga kui nüüd trenn kinni panna, siis ei olegi midagi teha, iseseisvalt ainult õues. Selliste saavutusspordi sportlastega ma kindlasti teen, liikuma peab, aga selliste alates seitsmeaastastega, nendega ei juhtu tegelikult midagi. Saavadki rohkem puhata, kodus müravad rohkem vanematega," leidis Proovel ka positiivset.