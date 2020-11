Ratas: Harju- ja Ida-Virumaa gümnaasiumiklassid peaks jääma kaugõppele 10. jaanuarini

Räägime kõigepealt Mailis Repsi otsusest. Veel kaks päeva tagasi ta ütles, et ta ei astu tagasi. Miks ta meelt muutis?

Tõsi, täna on väga raske päev. Inimlikult ma loomulikult Mailist mõistan. Ütlen Mailisele suure tänu. Neljakordne Eesti haridus- ja teadusminister on oma tööd kindlasti professionaalselt teinud. Miks Mailis Reps astus ametist tagasi? Põhjused olid järgnevad: üks oli see surve, mis oli temal, tema lastel, tema perel ja inimlikult ma saan sellest täiesti aru; ja teine on see, mida ta ütles eile praktiliselt kõikides intervjuudes, kui ta ütles, et "ma vabandan, et ma ei ole osanud hästi oma töö- ja pereelu ühildada", ja täna võttis Mailis selles osas poliitilise vastutuse.

Kas küsimus on ainult töö- ja pereelu ühildamises või Mailis Reps ikkagi tegi ka vea, et ta kasutas riigi vara liig vabal käel?

Mailis on vist ise öelnud, et ta tegi seda ebaproportsionaalselt, tegi seda suurelt. Ja kui ta täna võtab poliitilise vastutuse, siis kindlasti tunneb ta oma hinges ja südames, et see käitumine pidanuks olema teistsugune.

EKRE liige Mart Helme ütles täna ühes raadiodaates, et kui kui läheks Mailis Repsi umbusaldamiseks, siis EKRE ei saaks Mailis Repsi usaldada. Kas see oli ka kaalukeel, miks Mailis Reps otsustas tagasi astuda?

Kui me ei oleks täna siin "Aktuaalse kaamera" stuudios, siis ma küsiksin, et kas me oleme sellises huumorisaates. Ei, see ei olnud kaalukeeleks.

Räägime nüüd uutest piirangutest, mille valitsus täna välja käis ja mis täpsustatakse esmaspäevaks ja hakkavad millalgi kehtima. Millal need hakkavad kehtima?

Hetkeplaan on tõesti see, et esmaspäeval toimub valitsuse istung ja need piirangud hakkavad kehtima 24. novembrist, mis on järgmise nädala teisipäev alates kell 00.00.

Räägitakse hästi palju, et maski tuleb kanda avalikus siseruumis. Mis on avalik siseruum? Kas see siin (stuudio) on praegu avalik siseruum, kas kontormajas kontor on siseruum? Kas tööl tuleb ka maski kanda?

Ma arvan, et hetkel siin, kui me seda intervjuud teeme teiega, siis väga palju vaatab kindlasti "Aktuaalset kaamerat" ka vaegkuuljaid. See on see põhjus, ma arvan, miks me ei peaks maske kandma, kuna meil on ka piisav distants teiega.

Kus mask muutub kohustuslikuks või on see näo ja nina riideline kate, mida inimene võib ette panna, see muutub kohustuslikuks näiteks kauplustes, kaubanduspindadel, ehituspoodides, toidupoodides, ühistranspordis, kultuuriasutustes. Seal muutub maski kandmine kohustuslikuks.

Lisaks me tegime täna otsuse, et valitsus soovib vähekindlustatud peredele, vähekindlustatud inimestele näha ette ka maskide andmise või maskide hüvitamise maskide näol.

Mis on see juriidiline alus, et saab kehtestada inimestele maskikandmise kohustuse?

See juriidiline alus tuleb täna seadusest. See seadus näeb ette ka sanktsioonid. Täpselt vabariigi valitsus teeb oma otsuse konkreetsete seaduste paragrahvide osas esmaspäeval oma istungil.

Kes teeb järelevalvet - müüja, bussijuht, politseinik?

Järelevalvet teeb terviseamet. Terviseamet võib ametiabi palve korras paluda ka järelevalve tegijaks näiteks politseid. Ja kindlasti, ma usun, terviseamet siin koostööd politsei, aga ka kohaliku korrakaitseüksusega teeb.

Nii et kui proual ei ole trammis maski ees, siis politsei tõstab ta trammist välja?

Ma arvan, et me kõik saame sellistesse küsimustesse üsna loominguliselt suhtuda ja see ei tähenda seda, et kui proual või härral ei ole maski ees, siis mina usaldan küll Eesti politseid ja tema professionaalsust ja ju kõigepealt alustatakse hoiatusest ja palvest, palun tehke seda. Kui inimestel on meditsiiniline näidustus, siis inimesed ei pea maski ette panema.

Kui huviringid peavad oma õpilastest loobuma, sest huviringides saab vähem lapsi käia, teatrisse saab tulla vähem publikut, siis kas te olete ette näinud ka neile kompensatsiooni, mingid abimeetmed, et nad päris pankrotti ei läheks, olgu nad era- või munitsipaalhuviringid?

Tõsi on see, et huviringides piirarv, kus saab koos huvitegevust teha, on maksimaalselt kümme ja seal on maskikandmise kohustus, see ei puuduta sporti ja noortesporti.

Ja nüüd küsimusele vastates, et miks me kõike seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et põhimõtteliselt hetkeseisuga novembri lõpuks on haiglate täituvus nii kõrge, et me juba sulgeme 30 protsenti plaanilist ravi. Kui me täna otsuseid ei tee, siis kuu aega hiljem alates tänasest - mõni päev enne jõulupühi - on, ma kardan, haiglate olukord taas selline, kus plaanilist ravi teha ei saa. Ehk lühidalt - me soovime, et me suudaksime jõulud olla koos oma lähedastega, et jõulud oleks taas natukene vabamad, selleks on vaja täna teha teatud piiranguid.

Täpsustav küsimus siiski - kas huviringid ja teatrid saavad ka kompensatsiooni selle eest, nad publikut või oma lapsi või täiskasvanuid vähem saavad teenindada ja vähem raha teenida?

Ma arvan, et täna see suhtumine on see, et see kompensatsioon on see, et me üldse saame teatreid, kinosid, huviringe edasi pidada. Kui te küsite, kas siin kõrval on ka eelarveline kompensatsioon, siis hetkel ei ole.

Meie soov on iga kahe nädala tagant piiranguid üle vaadata ja pärast seda otsustada, kas me läheme piirangutega edasi või mitte.

Lisaks, üks väga oluline piirang Harjumaal ja Ida-Virumaal saab olema see, et kohalike omavalitsuste, aga ka riigigümnaasiumite klassid 10, 11 ja 12 peavad minema alates 24. novembrist distantsõppele ja olema selles kuni 10. jaanuarini, kui jõulude ja aastavahetuse koolivaheaeg läbi saab.