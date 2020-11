Ravimifirmade Pfizer ja BioNtec vaktsiini transpordiks on vaja erakordselt madalat temperatuuri. Spetsiaalsete kümaseadmete tootjad on selleks juba mitu kuud teinud ettevalmistusi.

Nõudlus eriseadmete vastu on plahvatuslikult kasvanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Madalate temperatuuride hoidmine on keeruline isegi tipphaiglatele, rääkimata maapiirkondadest või vaestest riikidest.

Maailma suurim sobivate seadmete valmistaja tegutseb Saksamaal.

Erikülmikutega saab ka kõige soojemal suvepäeval tagada -90- kuni -70-kraadise temperatuuri.

Tagatud on ka seadmete autonoomne toide ööpäevaks.

"Meie tootmine on viimasel kolmel kuul oluliselt kasvanud. Meie kasvunumbrid on praegu kolmekohalised. Võib ette kujutada, et nõudlus nendele seadmetele on kasvanud just kahe viimase nädalaga. Mõistagi tahame rahuldada kõiki tarbijaid ja panustada maksimaalselt, et vaktsiine saaks transportida plaanipäraselt ja lühikese etteteatamisega," selgitas ettevõtte Binder tegevjuht Peter Binder.