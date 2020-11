G20 riigid kogunesid koroonaviiruse varjus tippkohtumisele

Pandeemia tõttu osalesid riigijuhid sellel videoühenduse kaudu.

Viimast korda lööb kohtumisel kaasa USA president Donald Trump, kes tõsi küll, pole endiselt soostunud tunnistama oma kaotust presidendivalimistel. Ta pidas kõne, milles muu hulgas kiitis Ühendriikide pandeemiameetmeid, ja siirdus siis virtuaalkohtumiselt golfi mängima, vahendas Bloomberg.

G20 riikidelt on nõutud oma rahakotiraudade avamist ja rahvusvahelise vaktsineerimisoperatsiooni rahastamiseks vajaliku 4,5 miljardi dollari (3,8 miljardi euro) eraldamist.

"Kuigi me oleme lootusrikkad vaktsiinide, raviviiside ja diagnostikainstrumentide arengu osas, tuleb meil luua eeldused selleks, et need oleksid kättesaadavad kõigile inimestele soodsalt ja võrdselt," lausus avakõnes kohtumist võõrustav kuningas Salman.

Päevakorras on teisigi küsimusi nagu kliimamuutus.

Ühendriikides kinnitas ravimihiid Pfizer, et on koos oma Saksa partneri BioNTechiga taotlenud oma koroonavaktsiinile erakorralist kasutusluba.

USA toidu- ja ravimameti vaktsiinikomitee (FDA) arutab asja 10. detsembril. Eelnevalt uurivad FDA eksperdid Pfizeri vaktsiini umbes kolm nädalat.

Erakorraline luba ei tähenda veel täielikku heakskiitu. Erakorralise loaga vaktsiini tohib kasutada teatud tingimustel, kui kõik näidud täieliku heaksliidu jaoks on olemas. Loa puhul arutab amet, kas teadaolev ja võimalik kasu ületab võimalikud riskid.

Ka teine USA ravimifirma Moderna kavatseb lähiajal oma vaktsiinile eriluba nõutada USA on telllinud vaktsiini juba augusti algul 100 miljonit doosi.

Moderna andmeil on selle vaktsiini tõhusus küündinud testide 95 protsendini.

Euroopa Liit on tellinud Pfizeri ja BionTechi vaktsiini. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul võib ühendus veel sel aastal heaks kiita kaks koroonavaktsiini