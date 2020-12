"Olukorrast riigis" võttis luubi alla koroonavaktsiini ja Ida-Virumaa

Tuul arvas, et kui vaktsiin kohale jõuab, võib ühiskond enda valvsuse kaotada ja elada usus, et kõik muutub jälle tavapäraseks.

"See vaktsiinitulek on küll selline väike päiksekiir, aga see ei tähenda, et me oleksime sellest olukorrast välja tulnud," sõnas Tuul.

Ta selgitas, et kõikide inimeste vaktsineerimine võtab omajagu aega ning lisaks läheb aega ka vaktsiini mõjumisega.

"Ma arvan, et paljude lapsevanemate palve oleks, et õpetajad oleks ka sinna ettepoole pandud, et koolid saaks naasta tavapärase õppetöö juurde," sõnas Tuul vaktsineerimisnimekirjade kohta.

Seda arvas ka Himma ja lisas, et vaatamata eesliini töötajate vaktsineerimisele, jätkub ilmselt ikka erinevate nakatumiskollete tekkimine erasektoris.

"Miks see inimene, kes töötab poes, suhteliselt madala palgaga, tema on ka eesliini töötaja /---/ kuidas tema kehvem on," tõi Himma välja võimalikke arusaamatusi.

Himma sõnas, et vaktsineerimiskava ning kõike sellega kaasnevat tuleks väga selgelt inimestele edastada. "Eestis märtsikuuni midagi normaliseeruma ei pruugi hakata," lisas ta.

Tuul sõnas, et meditsiinisüsteemis võivad töötajate puudumisel tekkida suured tõrked, samas on kaubanduses puuduvaid töötajaid lihtsam asendada.

"Seni kuni vaktsineerimine pole üldine, olen ühe põhimõtte endale sõnastanud: kui sa ei pea kuhugi minema, siis ära mine," ütles Tuul.

Ta lisas, et just Ida-Virumaal on nakatumine eriti kõrge, mitte keelebarjääride tõttu vaid sotsiaal-majanduslike põhjuste mõjul. Ta selgitas, et seal on suurem töötus ja linnastumine kui mujal Eestis.

Tuule sõnul on ka mujal maailmas sarnastes piirkondades nakatumine kõrgem. "Tahtsin selle poole selgeks teha, et see jutt, kuidas ainult PBK-d (Pervõi Baltiiski Kanal – toim.) kõik venelased vaatavad, ei kannata minu arust mingit kriitikat," lisas ta.

Himma sõnas, et hirm kaotada töö võibki panna inimesi valetama ning näiteks haigussümptomeid varjama.

"Sini- ja valgekraede jaotus, sealt tuleb struktuurne erinevus, et Maxima müüjale öelda, ole kolm päeva kodus, sa teed ühiskonnale teene, see kaugeltki ei veena teda," ütles Himma ja lisas, et haigena koju jäämise hüvitised peaksid hakkama kehtima kohe esimesest haiguspäevast.

