Oskus pidada läbirääkimisi ja tüli osapooli ühise laua taha tuua on Jüri Ratase erakordne tugevus ning see teeb temast Eesti poliitika tugevaima tegija, leidis Andrus Karnau Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Andrus Karnau ja Harry Tuul arutlesid saates muu hulgas siseminister Mart Helme (EKRE) sõnavõtust alguse saanud erimeelsuste üle valitsuses, mis võimendusid selle nädala alguses, kui EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme seadis kahtluse alla, kas EKRE saab peaministrit usaldada.

Karnau hinnangul tõestas Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sel nädalal oma poliitikukarjääri suuremaid tugevusi.

"Ta jätab mulje kui nõrgast inimesest ja nõrgast poliitikust, kellel puuduvad väärtused ja tänu sellise nõrkuse etendamisele ta saab selle varjus toimetada nende eesmärkide nimel, mida ta tegelikult taotleb," kommenteeris Karnau.

"Nagu te isegi aru saate, torti saadab inimene, kes päris täpselt aru ei saa, mis maailmas ta elab ja ka poliitik, kes otsustab pingelise nädala lõpetada vahtraleheküünalde demonstreerimisga. See näitab jälle justkui mingit arusaamatut pehmust või väärtuste eest seismise puudumist, aga tegelikult on minu meelest see kõik vastupidi - see pehmem pool tegelikult on teadlik valik. See on tõenäoliselt Eesti poliitikavaatlejatele harjumatu, sest me oleme harjunud Edgar Savisaare ja Andrus Ansipi ja Mart Laariga, aga on tulnud uus põlvkond poliitikuid, kes tõepoolest samastavad ennast läbi jääkülmas meres suplemise," rääkis ta.

Karnau meenutas, et Ratas on ka varem suutnud väärtuskriisis oma koalitsiooni koos hoida.

"Kui vaadata Ratase poliitilist karjääri, siis esimeses valitsuses oli samasugune punnseis, kui meenutame Urmas Reinsalu kuulsat väljaütlemist kanakarja kambaka kohta. Siis oli põhimõtteliselt samasugune väärtuskriis, kus sotsid jõudsid parlamendi fraktsiooni tasandil deklareerida valitsusest lahkumist. Aga toimus see, et Jüri Ratas hoidis valitsust, hambad ristis, kuni valimisteni koos ja tundub, et see oskus pidada läbirääkimisi, eri pooli laua taha tuua on ikkagi Jüri Ratase erakordne tugevus," rääkis Karnau.

"Ta on seda ühe korra demonstreerinud, ta on nüüd seda uuesti demonstreerinud. Läbirääkida, suruda oma positsiooni peale, hoida inimesi koos, see ongi see, mis teeb temast Eesti poliitikas vaieldamatult kõige tugevama tegija, öelgu tema kriitikud, mida tahes," lisas ta.

Reformierakonnal on vale taktika

Saatejuhid rääkisid, et nädala alguses püüdis Reformierakond moodustada uut valitsust, kuid ebaõnnestunult.

"Väidetavalt miks see ei õnnestunud, oli see, et Reformierakond pidas kõnelusi kahel rindel - nii Keskerakonna kui ka Isamaaga. Sotsidega olevat kokkulepe ammu enne olnud," ütles Karnau.

"Kui minnakse kahele rindele korraga, siis head nahka sellest ei tule. Võimalik, et Reformierakonna juhid tegid valearvestuse, kui nad läksid kahele rindele," rääkis ta.

Karnau hinnangul tõestas Reformierakonna esimees Kaja Kallas taas oma strateegilist ja taktikalist nõrkust.

Harry Tuul märkis, et nädala alguses tekkis Reformierakonnal mingisugune võimalus võimuvahetuseks enne järgmisi valimisi. Tema hinnangul aga polnud ilmselt koalitsiooni osapooltel lõpuni tahet valitsust lõhkuda.

"Ma olen nõus, et kui meil demokraatlikus riigis on võimuvahetus loomulik, siis praegu on tekkinud selline punnseis, et Reformierakonnal justkui puudub võimalus võimuvahetust teha. /.../ Ma ei tea, kas tasubki oodata järgmiste valimisteni või selle tsükli sees selle vahetuse tegemiseks oleks vaja ikkagi mingi väga konkreetne samm teha. Praegu tundub, et see taktika ei tööta, mida nad kasutavad," rääkis ta.