Karnau märkis, et seni tähtsaim sõnum valitsuskoalitsiooni poolt on olnud, et põhiseadust muutma ei minda, kuigi koalitsioonilepingus on kirjas, et abielu küsimuses pannakse rahvahääletusele põhiseaduse muutmine. See aga on olukorra muutnud segaseks.

"Kui tuleb rahvahääletus või -küsitlus, siis põhiline probleem on selles, et mina ei ole aru saanud, mille üle hääletada. Kui alguses oli põhiseaduse muutmine, siis oli aru saada, mida valitsus tahab rahvalt küsida. Mida praegu küsitakse, sellest mina aru ei saa," ütles Karnau, kelle sõnul võis vähemalt algse variandi ehk rahvahääletuse puhul aru saada, mida taheti.

"Sellest ma sain veel aru, et kui muudetakse põhiseadust, siis see paneb tõepoolest riigikogule piirangu, et nad ei saa seadust ilma põhiseadust muutmata muuta. Aga et luuakse näiline topeltkaitse, millel, ma ei saa, aru, kas on mingi õiguslik vorm, see on väga halb lahendus minu arust," lausus Karnau.

Karnau sõnul pole selge, mida küsitluse tulemusega üleüldse peale saab hakata.

"Olenemata küsitluse tulemusest pole aru saada, kuidas selle küsimuse tulemus peaks Eesti õigusruumi paigutuma – mida selle küsitluse tulemusega peale hakata? Kuna see pole täiesti selge, siis see loob arusaamatu segaduse. Selline segadus ja topeltinstitutsioonide loomine minu meelest on väga halb, sest vähendab seaduslike institutsioonide mõjuvõimu, tekitab valijates segadust," lausus Karnau.

Karnau märkis, et kui küsitluse tulemus peaks olema koalitsiooni jaoks mittesobiv ehk rahvas leiab, et abielu ei pea olema üksnes mehe ja naise liit, siis tekivad uued probleemid. "Siis peaks riigikogu selle tulemusena hakkama muutma perekonnaseadust. Aga teades praegust riigikogu koosseisu, siis mina ei usu, et see koosseis oleks valmis perekonnaseadust muutma. Tekib ka teistmoodi patiseis. Tekitatakse absurdne olukord, kus küsitakse midagi, millest ma aru ei saa ja mida selle vastusega peale hakatakse," rääkis Karnau.

Teine saatejuht Harry Tuul lisas, et ehk ongi tegu meelega tekitatud segadusega. "Aga võib-olla ongi see miin, mis meile alla on pandud, et see küsimus jääb igal juhul kerima," märkis ta.