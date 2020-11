"Ühiskonnal on vaja aru saada, et igast seatud reeglist kinni hoidmine on ülimalt oluline," toonitas pühapäevase koroonastatistika taustal Eesti Päevalehega suhelnud terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"Praegu on võimalik kuni 10-liikmelises grupis käia restoranis, nautida pidusid, kogeda kultuurielamusi... Juhul kui mõistust pähe ei võeta, kaovad ka need asjad ära. Kui täna ei tee iga isik nakatumise vältimiseks kõike endast olenevat, võibki järgmise sammuna rangete piiranguteni jõuda," rõhutas Lanno üksikisiku vastutustunde olulisust.

"Kui kahe-kolme nädala jooksul pole positiivset efekti näha, jõuab see hetk tõenäoliselt kätte," lausus Lanno.

Mõõdupuu, mille alusel sääraste stsenaariumite vahel otsustatakse, seisneb haiglavõimekust kajastavates arvudes - kui plaanilise haiglaravi voodikohti tuleb hakata andma üle koroonapatsientidele, on tarvis riigis karmid erimeetmed kasutusele võtta.

Terviseameti peadirektor innustab eestimaalasi pidama vastu jaanuari lõpuni: vaktsiini tulek võimaldab eeldatavasti muuta teatud ühiskonnagrupid koroonanakkuse suhtes piisavalt vastupanuvõimeliseks.

"Vaktsiinide osas soovin jagada meelekindlust: hetkel on väljaarendamises üle 200 vaktsiini. Iga järgmine toob peale paremad teadmised ja paremad ravivõimalused," märkis Lanno.