Kuu lõpuks peavad Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid olema kaugõppel

Seoses koroonaviiruse jätkuva kasvuga koolikeskkonnas on valitsus koos terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumiga otsustanud, et Harjumaa ja Ida-Virumaa koolide gümnaasiumiastmed tuleb viia hiljemalt 30. novembriks distantsõppele.

"Viimasel ajal on lisandunud palju nakatunuid just noorte seas, mistõttu otsustasime viiruse leviku piiramiseks viia kahe maakonna koolide gümnaasiumiastmed üle distantsõppele," sõnas haridus- ja teadusministri kohusetäitja majandus ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas (KE).

"Algav nädal jääb üleminekuajaks, et koolid saaksid teha ettevalmistusi. Siiski soovitame kõigil, kel see võimalik on, alustada distantsõppega juba teisipäeval, 24. novembril," lisas ta.

Üleminek distantsõppele peab toimuma perioodil 24. novembrist 27. novembrini. Alates 30. novembrist peab kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides toimuma gümnaasiumiastme õppetöö distantsilt.

Korraldus vormistatakse terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt 23. novembril ja esialgu jääb distantsõppe lõpukuupäevaks 10. jaanuar.

Terviseamet ning haridus- ja teadusministeerium saadavad nädala alguses kõikidele Harju- ja Ida-Virumaa koolidele ning koolipidajatele täpsema info.