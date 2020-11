USA meedia: Biden nimetab välisministriks Antony Blinkeni

Blinken (58) oli asevälisminister eelmise riigipea Barack Obama ametiajal ning on ühtlasi Bideni kauaaegne nõunik.

Lisaks saab kahe informeeritud allika sõnul riikliku julgeoleku nõunikuks üks endisi Hillary Clintoni lähemaid nõuandjaid Jake Sullivan (43).

Biden peaks otsuse teatavaks tegema teisipäeval.

Biden kohtus 17. novembril kaitse- ja juleolekuekspertidega, kes töötasid Obama administratsioonis, kui tema oli asepresident. Kohtumise põhjuseks oli president Donald Trumpi administratsiooni otsus blokeerida Bideni juurdepääs luurearuannetele, mida traditsiooniliselt valitud presidendile võimaldatakse.

Kui senat Blinkeni heaks kiidab, vahetab ta sel ametikohal välja Mike Pompeo, kelle prioriteetide seas olid suurem vastandumine Hiinale ja Iraani ohjeldamine.

Biden nimetab oma kabineti esimesed liikmed teisipäeval

Biden on jätkanud ettevalmistusi presidendiameti ülevõtmiseks 20. jaanuaril, hoolimata Donald Trumpi katsetest 3. novembri valimistulemused ümber pöörata.

"Te näete valitud presidendi esimesi kabinetivalikuid selle nädala teisipäeval," lausus Bideni kantseleiülem Ron Klain pühapäeval telekanalile ABC. Ta keeldus täpsustamast, millised ametikohad valitud president teatavaks teeb, kuigi Biden ise ütles hiljuti, et on langetanud otsuse rahandusministri osas.

Üha suurem hulk vabariiklasi on kas tunnustanud Bideni võitu või on ärgitanud riigi bürokraatiat haldavat üldteenuste administratsiooni (GSA) eraldama föderaalvahendeid Bideni ülemineku tarvis.

Trumpi keeldumise tõttu tunnistada valimistulemusi ei ole Bidenit ja tema tippnõunikke briifitud tundlikel sise- ja välispoliitilistel teemadel, millest kõige pakilisem on riiki laastav koroonaviiruse pandeemia.

Endine New Jersey kuberner Chris Christie, kes 2016. aastal nõustas Trumpi üleminekut, nimetas ABC-le antud usutluses Trumpi juristide meeskonda "rahvuslikuks häbiplekiks" ja ärgitas GSA-d kiiremas korras üleminekuks raha eraldama.

Marylandi mõjukas vabariiklasest kuberner Larry Hogan ütles CNN-ile, et Trump jätab USA-st mulje kui banaanivabariigist. Ta peaks "lõpetama golfimängimise ja kaotust tunnistama", kirjutas ta hiljem Twitteris.

President on mänginud golfi igal nädalavahetusel pärast valimisi, kuigi osales sel nädalavahetusel ka virtuaalselt G20 tippkohtumisel, rääkides oma ametivendadele kaubandusest, energiast ja maksudest, teatas Valge Maja. Laupäevase pandeemiat puudutanud G20 istungi jättis Trump vahele.

Põhja-Dakota senaator Kevin Cramer kaitses küll presidendi põikpäisust väidetavate pettuste uurimisel, kuid märkis NBC-le, et "käes on viimane aeg üleminekut alustada". "Ma eelistaks presidenti, kel on rohkem kui üks päev aega valmistuda," lausus ta.

Esindajatekoja tähtsuselt kolmas vabariiklane Liz Cheney märkis, et kui Trumpi advokaadid ei suuda pettusi tõestada, peaks president "austama meie valimisprotsessi pühadust".

Isegi Trumpi andunud poolehoidja esindajatekojas Devin Nunes tunnistas kaudselt kaotust, öeldes Fox Newsile, et Biden on esimene, " kes on läbi viinud eduka kampaania keldrist".

Valimiskogu hääletus leiab aset 14 detsembril

Biden on valimistulemuse ametlikult otsustavas valimiskogus võitnud 306 valijamehe häält Trumpi 232 vastu.

Valimiskogu hääletus leiab aset 14 detsembril. Eelnevalt peavad osariigid valimistulemuse kinnitama, mis tavaliselt on Ühendriikide presidendivalimistel pelgalt formaalne protseduur.

Kuid Trumpi keeldumine tulemusi tunnistamast on tekitanud kartusi, et ta võib tekitada püsivat kahju ameeriklaste usaldusele riigi demokraatia tugisambaks oleva hääletussüsteemi suhtes.

Biden on seni Trumpi samme kritiseerinud mõõdukas toonis, kuigi tema sõnul "on ülejäänud maailmale saadetud meie demokraatia toimimise suhtes ülimalt kahjulikke sõnumeid".