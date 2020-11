Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniamet (TRAFICOM) teatas möödunud reedel, et Eesti ja Soome vahelise kaubavedude kindlustamise hanke on võitnud Tallink Grupp ja Viking Line.

"Meil on väga hea meel, et Traficomi otsus on meie jaoks positiivne ning võimaldab meil nüüd väga olulisele Eesti ja Soome vahelisele liinile kaubaveo piisava mahu tagamiseks täiendavaid väljumisi lisada," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink otsustas oktoobrist tõsta kaubaveohindu, kuna Soome riik keelas ära turismireisid. Nõgene sõnul jäi firmale tühjade laevade opereerimisel valik kas lõpetada sõitmine või korrigeerida hindu.

Oktoobrikuu võrdluses langes Tallinki kaubaveomaht aastaga 18,7 protsenti 27 800 ühikule.

Tallink lisab laupäevast ka täiendavaid väljumisi Tallinna-Helsingi liinile, laev Star väljub täiendavalt laupäeviti Helsingist kell 7.30, Tallinnast kell 10.30 ja Helsingist kell 13.30.

Traficomi otsuse eesmärk on tagada meretranspordi jätkumine praeguses koroonaolukorras ning võimaldada ka pendelrännet Eesti ja Soome vahel.

Tänavu juunis kiitis Soome parlament heaks 24,7 miljoni euro suuruse täiendava rahaeralduse meretranspordile pandud teenindamiskohustuse kulude katmiseks. Määruse järgi võib Traficom kehtestada teatud marsruutidel laevafirmadele kohustuse tegutseda ning maksta ka selle eest hüvitist.

Koroonakriisiga toime tulemiseks sai Tallink Eesti riigilt 100 miljonit eurot käibekapitali laenu, möödunud nädalal kiitis ka Soome valitsus heaks riigigarantii kuni 90 miljoni euro ulatuses 100 miljoni euro suurusele laenule.