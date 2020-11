Koroonavaktsiin võib suurriikide kodanikeni jõuda juba tänavu

Suurbritannia plaanib sellel nädalal läänemaailmast esimesena seadustada Pfizer-BionTechi koroonaviiruse vaktsiini kasutamise, teatas The Times.

Suurbritannia valitsuse allikad on väitnud, et vaktsiini saab kasutama hakata 1. detsembrist, teatas The Telegraph.

USA-s saavad esimesed ameeriklased vaktsiini 11. detsembril, teatas CNN.

"Meie eesmärk on viia vaktsiin immuniseerimiskohtadesse 24 tundi pärast selle seaduslikuks tegemist, seega ma arvan, et vaktsiini saab kasutama hakata 11.-12. detsembril," ütles USA vaktsineerimisprogrammi juhataja doktor Moncef Slaoui.

Saksamaal hakatakse vaktsiini kasutama järgmisel kuul, ütles terviseminister Jens Spahn pühapäeval.

"On põhjust olla optimistlik, et Euroopas saab koroonaviiruse vaktsiin kasutusloa juba sellel aastal, siis saame ka kohe vaktsineerimisega alustada," ütles Spahn RedaktionsNetzwerk Deutschlandile.

"Hispaanias alustatakse laiapõhjalist vaktsineerimist jaanuaris, ja eesmärgiks on kolme kuuga vaktsineerida oluline osa rahvastikust," ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez sellel pühapäeval.

Nii Pfizeri kui Moderna vaktsiinid põhinevad uuel mRNA tehnoloogial, mis peaks nende tootmise tegema kiiremaks, kuid neid peab säilitama väga madalal temperatuuril. See muudab vaktsiinide kohaletoimetamise logistika keeruliseks, mis raskendab arengumaade võimalusi vaktsiini efektiivselt kasutada.

Pfizer plaanib järgmise aasta lõpuks toota 1,3 miljardit ühikut vaktsiini, iga inimene vajab kaks doosi. See võimaldab järgmise aastal vaktsineerida 650 miljonit inimest, Moderna vaktsiin jõuab esialgu turule ainult Ameerika Ühendriikides.

Maailmas elab hetkel ligi kaheksa miljardit inimest. Kuigi koroonaviiruse vaktsiine tuleb ilmselt veel juurde, siis kogu maailma populatsiooni vaktsineerimine võtab veel aega mitu aastat.