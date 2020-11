Aeg palus prokuratuuril uurida ajakirjanduse tegevust Repsi juhtumis

"Ma palusin prokuratuuril hinnata juhtunut karistusseaduse paragrahv 137 alusel, mis puudutab eraviisilist jälitustegevust," ütles Aeg neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Justiitsminister tunnistas, et ajakirjandusel on eristaatus, kui ta oma lugusid ette valmistab, kuid ka siis tuleb jääda õigusriigi raamesse.

Aeg nõustus, et minister kui avaliku elu tegelane on pideva avaliku huvi all. "Aga antud juhul on jälitatavateks isikuteks kolmandad isikud," lisas ta viidates Repsi laste eksponeerimisele Õhtulehe artiklites.

Samas rõhutas Aeg, et lisaks ajakirjanikele tuleks uurida ka võimalikku korruptiivset tegevust Repsi käitumises.