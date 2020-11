"Igati tuleb justiitsministrit tunnustada, kes nii kodanikuna kui ka ministrina oli lausa kohustatud nii käituma," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. "Meil ei tohi olla kriitikaväliseid tegevusvaldkondi. Kui poliitikud ja ministrid on tähelepanu all – väga õige, aga samamoodi peab ka olema tähelepanu all ühiskonnas meedia tegevus."

"Meediale tunnustus, et püütakse välja selgitada selliseid juhtumeid. Aga kõigi nende väljaselgitamise juures tuleb jälgida seadusi, head tava, moraali. Ega siis ajakirjanikud püha eesmärgi nimel ei tohi rikkuda teisi seadusi. Peavad järgima liikluseeskirju, mitte tegelema keelatud jälitustegevuse ja kõige muuga. Nii et tunnustan justiitsministrit ja toetan teda igati. Ta on käitunud väga õigesti.

Esmaspäeval saatis erameediaettevõtteid ühendav meedialiit kirja peaminister Jüri Ratasele, et ta võttaks seisukoha Raivo Aegi käitumises, sest liidu hinnangul võis Aeg meediaväljaannet ja ajakirjanike ähvardada. Seedri sõnul ei olnud selline pöördumine proportsionaalne. "Meedia reaktsioon on selgelt ülereageerimine," ütles Seeder.

"Ma ei arva, et see surve, mis praegu justiitsministrile on, see ei peaks olema õigusriigile omane. See kuidas meedia oma nii-öelda mõjujooni tahab joonistada ja suurendada, see peaks olema ka õigusriigile kohane. See surveavaldus ei ole praegu päris mõistlik. Et heidetakse ette, et justiitsminister julges suhelda prokuröriga. No tule taevas appi, ütlen ma selle peale," märkis Seeder.

Raivo Aeg palus eelmisel nädalal prokuratuuril hinnata, kas Õhtuleht rikkunus seadusi, kui haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ametiauto kasutuse rikkumiste paljastamiseks teda jälgis. "Ma palusin prokuratuuril hinnata juhtunut karistusseadustiku paragrahvi 137 alusel, mis puudutab eraviisilist jälitustegevust," ütles Aeg neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Karistusseadustiku paragrahv 137 ütleb, et jälitustegevuseks seadusliku õiguseta isiku poolt teise isiku jälgimise eest tema kohta andmete kogumise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.