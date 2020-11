Ajakirjanike Liit taunib Aegi palvet uurida Repsi juhtumis ajakirjanikke

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus on hämmingus justiitsminister Aegi ettepanekust prokuratuurile hinnata Õhtulehe ajakirjanike tegevuse seaduslikkust haridus- ja teadusministri ametiauto kasutamise uurimisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liidu juhatuse hinnangul tegid Õhtulehe ajakirjanikud oma tööd, juhtides tähelepanu sellele, et minister ei tohi ametiautot kasutada isiklikel eesmärkidel.

Vastavalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksile on ajakirjandusel kohustus kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist ning õigus avalikustada ka inimese eraelulist puutumatust rikkuvaid materjale, kui need on avalikes huvides, märkis Ajakirjanike Lii avalduses.