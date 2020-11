Biden valis endise välisministri John Kerry juhtima ametisseastuva administratsiooni jõupingutusi võitluses kliimamuutusega.

Sisejulgeoleku ministeeriumi juhiks valis Biden Kuuba päritolu juristi Alejandro Mayorkase.

Välisministri kohale määras Biden veterandiplomaadi Antony Blinkeni.

Riikliku luure direktoriks valis Biden endise Luure Keskagentuuri (CIA) asejuhi Avril Hainesi.

Kõik Bideni valikud on president Barack Obama administratsiooni veteranid ja väga kogenud oma valdkonnas.

"Meil ei ole aega kaotada, mis puutub meie riiklikku julgeolekut ja välispoliitikat," ütles Biden avalduses. "Need isikud on võrdselt kogenud ja kriisis testitud, nagu nad on ka innovaatilised ja loomingulised."