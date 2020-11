Soome valitsus on uurimas, kas on võimalik kehtestada erakorralisi meetmeid, isegi kui eriolukorda pole veel välja kuulutatud.

Valitsusest on mitmed ministrid avalikkusele märku andnud, et piirkonnad peavad kiiremini reageerima, et Soome saaks vältida epideemia plahvatust, mis tooks kaasa ühiskonna täieliku sulgemise eriolukorra seaduste alusel.

Yle teatel on sotsiaalministeerium saatnud ka regioonidele juhiseid, kuidas kiiremini koroonaviiruse levimisele reageerida.

Soomes on praegu tavaolukord, kuid erakorralised meetmed annaksid valitsusele juurde rohkem võimu, et koroonaviiruse pandeemiaga paremini toime tulla.

Kolmapäeval arutab Soome valitsus erakorralisi meetmeid ja ooterežiimi seadust ning kuulab ära õiguslikud hinnangud.

Erandkorralised meetmed oleks valitsuse poolt tugev signaal, et olukorda võetakse tõsiselt.

Otsest pretsedenti Soomes erakorraliste meetmete aktsepteerimiseks ilma eriolukorda välja kuulutamata ei eksisteeri.

"Tõsise pandeemia ajal on see võimalus olemas, ja olukord liigub praegu selle suunas," ütles Soome õiguskantsler Tuomas Pöystin.

Peaminister Sanna Marin ütles teisipäeval, et valitsus on valmis kehtestama ka eriolukorra, kui olukord veelgi halveneb.

Eriolukorra kehtestamine järgneb tavaliselt siis, kui on tutvustatud eriolukorra seadusi ja selle on heaks kiitnud parlament.