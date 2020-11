Petitsiooni algatanud abituriendid rääkisid, et olukorras, kus kaubanduskeskused, spordiklubid ja meelelahutuskeskused on avatud, tuli otsus gümnaasiumid distantsõppele saata neile suure pettumusena.

"Meil oli kevadel juba suur paus vahel, meil on praegu olnud väga palju distantsõppe päevi ja nädalaid. Ja nüüd veel kuu aega iseseisvalt õppida, see mõjutab väga palju meie eksamitulemusi," rääkis abiturient Carmel Uibopuu.

Abiturientide sõnul selgus sügisel kooli tulles, et kevadine distantsõpe jättis teadmistesse lüngad, eriti matemaatikas. Seda on nende kinnitusel raske distantsilt õppida.

"Kodus ei ole ka õiget õppimise keskkonda. Kui väikesed õed ja vennad on, siis nad karjuvad ja see teeb selle kõik väga raskeks," ütles abiturient Maria Martin.

Uibopuu sõnul on lisaks raske kontrollida, kas kõigest ollakse õigesti aru saadud.

Petitsiooniga soovitakse, et kontaktõpet saaks vähemalt eksamiainetes, sest see mõjutab tulevikku. Petitsiooni algatajate sõnul saaks koolis kedagi ohustamata käia maskides ning hajutatult.

"Meie õpetajad on väga paindlikud. Näiteks jagada gruppidesse, et me käime erineval ajal koolis. Kui me näiteks õpimegi ainult eksamiaineid koolis, siis on suhteliselt lihtne meid ära jaotada," rääkis Maria Martin.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin märkis, et piirangud on pragu kehtestatud selleks, et nakkusahelad katkestada. "Kui see olukord muutub paremaks, siis kindlasti võetakse need piirangud kohe maha," ütles ta.

Tulevane haridusminister Jaak Aab avaldas lootust, et pärast 10. jaanuari saab gümnaasiumides kontaktõpet jätkata.