ERR Brüsselis: Belgia jõuludeks piirangutevabaks ei saa

Koroonaviiruse teine laine mitmes Kesk-Euroopa riigis hakkab juba selja taha jääma. See ei tähenda, et nakatumiste hulk poleks endiselt kõrge, kuid langustrend on selgelt tuntav. Sedasorti tulemus on saavutatud riigi n-ö lukku keeramise tulemusena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Belgias kestab selline olukord juba neljandat nädalat, kuid inimeste vastuvõtlikkus sellele on olnud erinev.

"Ühelt poolt on see hea, sest see kaitseb meid. Teisest küljest tunduvad need piirangud nii väsitavad. Ma arvan, et nende mõte oligi see, et jõulud ja aastavahetus on vabamad," rääkis Miriam.

"Loomulikult inimesed pidid vahepeal kodus olema ja enda eest hoolt kandma. Kui haigestunute arv kasvas, siis oli riigi sulgemine hea mõte. Vaimu tuleb hoida. Detsembrist lubati reegleid muuta ja see on valitsuse poolt kena žest," ütles Patrick.

"Neil piirangutel ei ole mõtet. Meil ei ole lubatud sõpru külla kutsuda ja teha teisi asju. Aga kui kodust välja minna, siis näed sa asju, mis on piirangutega vastukäivad. Ma ei näe sellel mõtet. Ma olen väga segaduses," rääkis Badratin.

Hoolimata rahva väsimusest ja koroonastatistika paranemisest, pole valitsus seni veel tormanud reeglitesse muudatusi tegema.

Kuigi koroonapiirangud jäävad kehtima ka detsembris, valmistutakse Brüsseli Raekoja paltsil juba jõuluturuks.

See annab rahvale lootust, et vähemasti jõuludeks mõningane järeleandmine siiski toimub.

Prantsusmaal teatab Emmanuel Macron ilmselt peagi reeglite lõdvendamisest. Samasugust sõnumit valitsuselt oodatakse Belgias umbes nädala jooksul. Seni on valitsus vaid kinnitanud, et päris piirangutevabaks ühiskond jõuludeks ei saa.