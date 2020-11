Hooldekodud saavad ise otsustada, millal uksed viiruse tõttu külalistele sulgeda

Lähenevate pühade ajal on keerulisemas olukorras need, kes ei saa külastada oma hooldekodus viibivat lähedast. Iga hooldekodu saab ise otsustada, millal uksed viiruse tõttu külalistele sulgeda.

Saare maakonna kuuest hooldekodust kahes on juba praegu kehtestatud külastuskeeld, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa Südamekodu sai kevadises koroonapuhangus päris tugevalt pihta. Enam kui pooled ehk 23 elanikku jäi haigeks. See oli valus õppetund ja nüüd ollakse seetõttu topeltettevaatlikud.

"Õue võib ju tulla, õues võib ju Kohtuda, aga sisse ei tohi minna. Ma mõistan, aga need on natuke ranged reeglid minu meelest. Personal käib sisse-välja. Need inimesed ju elavad siin, nad on liiga isoleeritud minu arusaamise järgi seal," kommenteeris Viivika Ojala.

Tegelikult on piirangud seal olnud läbi suve ja praegu saabki külastusi korraldada eelneval kokkuleppel ja õues.

"Me teame, kui see majja tuleb, mida see kaasa toob. Kõige raskem on just see, et inimesed jäävad oma tubadesse kinni. Ma jälgin kogu aeg aktiivhaigete numbrit Saaremaal. Täna see on 19, aga kui ta ikkagi näitab väga tugevat kasvutrendi, siis ma olen veendunud, et tuleb kinni panna," ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel.

Kevadel jõudis koroonaviirus Saare maakonna kuuest hooldekodust kolme. Praegu on Saaremaal haigestumisnäitajad Eesti ühed madalamad, aga kõigis maakonna hooldekodudes ollakse külastajate suhtes väga ettevaatlikud ja niisama tänavalt uksest sisse marssida siiski ei saa.

"Meil on rahulik. Ja nii kaua, kuni vähegi võimalik, me ei anna ühtegi piirangut omalt poolt juurde. Ja need, kes on külastatavuse peatanud, siis nende sisend on olnud see, et nad tahavad hoida asutuse sees tavapärast elu sellisena, et toimiksid erinevad tegevused ja et eakatel vähemalt maja sees oleks tavapärane elamine," selgitas abivallavanem Marili Niits.

Kagu-Eestis on neljas hooldekodus külastuse keeld

Põlva valla hooldekodu juhataja Aet Olle sõnul käivad pereliikmed seal laulmas ja lehvitamas neile, kes hooldekodus elavad, et nad võiksid tunda ja näha, et neid pole unustatud.

"Me teeme iga päev selgitustööd. Iga päev on küsimisi, miks ei tule mu poeg või tütar, kus nad on, miks nad ikka ei tohi tulla. Me peame iga päev selgitust andma, et meil on selline ärev olukord Eestis, meil on selline halb haigus ja me püüame teid hoida ja säästa. Aga võimalusel me alati laseme külastajad juurde," rääkis Olle.

Kagu-Eestis on 37 hooldekodu, kus elab üle 1300 inimese. Neist neljas on koroonaviiruse tõttu külastuskeeld.

"Kui oluline on tegelikult hooldekodu elanikel suhelda oma lähedastega, see on täiesti tuntav ja arusaadav. Päris sulgemist kaalutakse ikka väga põhjalikult ja seda tuleb tegelikult kooskõlastada ka terviseametiga," ütles sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalvetalituse peaspetsialist Lilia Raudheiding.

Põlva hooldekodus on peaaegu pooled elanikest harjunud, et nende juures käivad pereliikmed iga nädal, mistõttu külastusi püütakse jätkuvalt korraldada nii, et nakatumisvõimalus oleks miinimumini viidud.

"Lähikontakt on kõige olulisem, aga kui ei ole võimalik ja kui on mingigi kahtlus oma tervise suhtes, siis teeme videokõnesid, leiame lahendusi, aga ärge jätke neid üksi," ütles Olle.