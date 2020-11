Dick Durbin kandideerib demokraatide juhiks senati kohtusüsteemi komitees

Durbin teatas oma kandideerimisest esmaspäeva õhtul peale seda kui senine demokraatide juht kohtusüsteemi komitees Dianne Feinstein teatas, et ta ei taotle enam uut ametiaega.

Senaator Dianne Feinstein ütles, et loobub tagasi kandideerimast, kuna demokraatliku partei progressiivne tiib kritiseeris tema tegevust ülemkohtusse kandideerinud Amy Coney Barretti ülekuulamisel, teatas The Hill.

Durbin tänas Feinsteini tema silmapaistva juhtimise eest ja ütles, et tahab teda asendada.

"Me peame käised üles käärima ja asuma tööle, et kaitsta fundamentaalseid inimõigusi," ütles Durbin.

Durbin valiti sellel kuul tagasi demokraatide senati fraktsiooni esimeheks, kuid üheski senati komitee juhtkonnas ta hetkel ei ole.

Eeldatakse, et Durbini kandidatuuri vastu on mitmed demokraadid, kes ei taha, et kohtusüsteemi komitee juhi ja fraktsiooni esimehe ametid kattuksid.

Durbini suurimaks konkurendiks peetakse Sheldon Whitehouse'i, kes on tuntud kui hea debateerija ja globaalse kliimamuutusega võitlemise toetaja.

"Senaator Feinstein tegi oma tööd ausalt ja väärikalt, ma tänan teda tehtud töö eest," ütles Whitehouse. Oma kandideerimisest kohtusüsteemi komisjoni esimeheks Whitehouse ei kommenteerinud.