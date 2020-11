Praegu on teada juba mitmed tähtsad ametikohad Valges Majas, rahvuslikus julgeolekus ja majanduses, teatas The Wall Street Journal.

Valge Maja

Valge Maja kantseleiülemaks saab Ron Klain.

Ron Klain oli endise demokraadist USA asepresidendi Al Gore'i kantseleiülem, hiljem oli ta samal ametikohal, kui Biden oli asepresident. Obama administratsiooni ajal oli ta ebolavastase võitluse töörühma juht. Hiljem on ta töötanud investeerimisfirmas Revolution LLC ja andnud loenguid Harvardi ülikooli õigusteaduskonnas.

Valge Maja kantseleiülema asetäitjaks saab Jen O'Malley Dillon.

Dillon oli aktiivne Bideni 2020. aasta presidendikampaanias, enne töötas ta demokraadist senaatori Beto O' Rourke' Texase valimiskampaanias.

Presidendi vanemnõunikuks saab Mike Donilon.

Donilon on Bideniga koostööd teinud juba 1981. aastast ja osalenud kõigis Bideni presidendikampaaniates. Donilon oli Bideni nõunik, kui viimane töötas USA asepresidendina.

Presidendi nõunikuks saab Steve Ricchetti.

Ricchetti oli Bideni 2020. aasta presidendikampaania juhataja. Aastakümneid on ta töötanud lobitööstuses, esindades selliseid kliente nagu Ameerika haiglate liit ja AT&T. Ricchettil on töötamise kogemus ka Bideni asepresidentuuri ajast.

Rahvuslik julgeolek

Ameerika Ühendriikide välisministriks saab Antony Blinken.

Blinken on töödanud senatis välissuhete osakonna kabinetiülemana. Bideni asepresidendiajal oli Blinken tema rahvusliku julgeoleku nõunik, varasemalt on ta töötanud veel Bideni 2008. aasta presidendikampaanias. 2017. aastal asutas Blinken konsultatsioonifirma WestExec Advisors ja oli Bideni välispoliitika nõunik 2020. aasta presidendikampaanias. Blinkeni ametisse määramist on toetanud ka progressiiv Faiz Shakir, kes töötas Bernie Sandersi 2020. aasta presidendivalimiste kampaanias.

USA saadikuks ÜRO-s saab Linda Thomas-Greenfield.

Greenfield töötas enne USA välisministeeriumis, kus ta oli Aafrika osakonna juht. Enne on ta olnud suursaadik Libeerias ja veel mitmes teises riigis. Ta on juhatanud ka konsultatsioonifirmat Albright Stonebridge Group.

Rahvusliku julgeoleku nõunikuks saab Jake Sullivan.

Sullivan on olnud enne Bideni rahvusliku julgeoleku nõunikuks, siis kui Biden töötas asepresidendina. Sullivan on töötanud ka Hillary Clintoni juhitud välisministeeriumis, kus ta oli üks peamisi USA-poolseid läbirääkijaid Iraani tuumakokkuleppe sõlmimises. 2020. aasta presidendikampaania ajal oli Sullivan Bideni poliitiline nõunik.

Sisejulgeoleku juhiks saab Alejandro Mayorkas.

Obama esimesel ametiajal sai Mayorkas sisserände eestkõnelejatelt kõrge hinnangu selle eest, et juhtis agentuuri, mis haldas riigis illegaalselt viibivate laste toimetulemist, hiljem oli ta sisejulgeoleku asejuht. Bill Clintoni presidentuuri ajal oli ta USA prokurör Californias.

Luurekoordinaatoriks saab Avril Haines.

Haines oli Bideni nõunikuks senatis, kui Biden oli senatis välissuhete komitee juht. Obama administratsioonis oli ta luurejuhi asetäitja.

Presidendi kliimanõunikuks saab John Kerry.

Kerry on kõige tuntum uue administratsiooni liige, ta on olnud Obama ajal välisminister ja enne seda senaator. 2004 aastal kandideeris ta George W Bushi vastu USA presidendiks. Kerry osas on optimistlik ka demokraatliku partei progressiivne tiib. "Me loodame, et Kerryst saab uus kliimatsaar," ütles progressiivse tiiva esindaja Alexandra Royas.

Majandus

Rahandusministriks saab Janet Yellen.

Yellen oli esimene naine, kes juhatas föderaalreservi ja nüüd saab ta esimese naisena rahandusministriks. Yellen on juhatanud enne San Francisco föderaalpanka ja on emeriitus professor California Berkeley ülikoolis.

Yelleni ametissenimetamist on toetanud samuti Elizabeth Warren, nimetades seda väljapaistvaks saavutuseks.

Presidendiks valitud Joe Bideni eesmärgiks on ühendada demokraatliku partei erinevaid fraktsioone. Siiamaani on demokraatliku partei progressiivsed vasakpoolsed mõõdukalt toetanud Bideni valikuid.

Bideni nimetatud ametiisikud kinnitab senat, seepärast on vaja veel arvestada vabariiklastega.