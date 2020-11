Saksamaa soovib jätta Euroopa suusakuurordid jõuludeks suletuks

Saksamaa tahab Euroopa partneritega kokku leppida suusanõlvade sulgemises kuni jaanuari alguseni, millele on vihaselt vastu pikisilmi jõuluhooaja turistitulva oodanud suusakeskused ja Austria.

"Ma ütlen otse välja, et see pole lihtne, kuid me püüame," lausus Angela Merkel pärast kolmapäeval aset leidnud maratonkõnelusi 16 liidumaa juhtidega praeguste piirangute pikendamise üle.

Kutsudes sakslasi üles pühade ajal kodus püsima, leppisid liidumaad ja föderaalvalitsus kokku töötada Euroopa suunal, et mitte lubada suusaturismi kuni 10. jaanuarini.

Saksamaa üleskutse ühtib Prantsusmaa plaanidega, mis oli päeva varem president Emmanuel Macroni suu läbi teavitanud oma suusakuurortide sulgemisest kuni aasta lõpuni. Macron on ka öelnud, et kavatseb Euroopa partneritega kooskõlastada talvehooaja alustamise kuupäevad.

Kuid võtmetähtsusega Austria on juba väljendanud vastuseisu.

Austria turismiminister Elisabeth Köstinger lausus, et tema ei "näe suusakuurortide sulgemise üleskutsetes mingit kasu".

"Talvepuhkus Austrias saab olema turvaline. Meie ettevõtted on juba ette valmistanud kõikehõlmava ohutuskontseptsiooni suusapuhkuseks," lausus ta Saksa meediakontsernile Funke.

Prantsusmaal ajasid Macroni plaanid suusakuurordid samuti tagajalgadele.

"President tegi ehk ennatliku avalduse ning see on äärmiselt kahjulik Alpide majandusele," lausus mägikuurortide linnapeade riikliku ühenduse ANMSM juht Jean-Luc Boch.

Saksamaal teatasid samal ajal riigi lõunaosas asuva Baieri liidumaa võimud, et nemad hoiavad mäesuusakeskused pühadeperioodil COVID-19 ohjeldamiseks kinni.

Paljud Saksa ja välismaa puhkajad tulvavad talvepuhkuse Baierisse selle suusanõlvu nautima. Kuid Baieri peaminister Markus Söder kinnitas, et praeguse nakatumismäära juures ei ole võimalik klassikalist suusapuhkust lubada.

Söder hoiatas sakslasi ka piiriületuse eest Austriasse, kust naastes ootab neid 10-päevane karantiin, sest naaberriiki peetakse koroonaviiruse riskitsooniks.

"Ma eelistaksin tavalist kokkulepet Euroopa tasandil: mingeid suusatõstukeid ei avata, mitte mingeid (suusa)puhkusi mitte kuskil," lausus Söder. "Kui me tahame hoida piirid lahti, siis vajame kokkulepet suusatamise osas. Vastasel juhul lähevad asjad keeruliseks."

"Eesmärk", ütles Söder, "on vältida teist Ischglit"

Austria suusakuurort Ischgl sai varem tänavu kurikuulsaks, kui sellest sai üks varaseid koroonakoldeid ja nakatunud turistid aitasid levitada viirust üle kogu Euroopa.

Euroopa Liitu mittekuuluvas Šveitsis jäävad suusakuurordid samas avatuks, kuigi politseid on nähtud patrullimas tõstukite lähtealadel, tagamaks, et suusatajad järgivad COVID-i vastaseid meetmeid nagu maskikandmine ja suhtlusvahemaa hoidmine. Köisraudteevagunite aknad hoitakse ventilatsiooni tagamiseks lahti ning kätegeel on ulatuslikult saadaval.

Šveitsi turismitööstus ootab Euroopa turistide tulva jõulude ajal pärast seda, kui Šveits hiljuti tühistas karantiininõuded saabujatele enamikust Euroopa riikidest.