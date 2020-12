"Lühike ja kõikehõlmav lähenemine on tõenäoliselt kõige edukam ja me peame seda järgmistel nädalatel arutama," ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn.

Saksamaa kehtestas osalised koroonaviirusest tingitud piirangud novembri keskpaigas, mille käigus suleti restoranid. Poed ja koolid jäid avatuks, teatas Reuters.

Saksamaa poliitikud väidavad, et koroonaviiruse esialgsed piirangud takistasid nakkuse edasist eksponentsiaalset kasvu. Viimastel nädalatel on nakatunute arv siiski kasvanud, eelmisel nädalal suri koroonaviiruse epideemia pärast Saksamaal 487 inimest, mis on suurim arv alates pandeemia algusest.

Spahn ei välistanud, et koroonaviiruse piirangud võivad mõjutada ka jaemüüjaid, teatas Saksamaa avalik telekanal Phoenix.