Air Balticu tegevjuhi Martin Gaussi sõnul on koroonaviiruse teine laine osutunud prognoositust tõsisemaks ja kui olukord kevadeks ei parane vajab lennufirma Läti valitsuselt lisaraha.

Gaussi sõnul ei ole teist rahasüsti tarvis juhul, kui lennuaktiivsus hakkab kevadel kasvama ja suvel jõuab tavapärasesse rütmi.

Kui koroonaviiruse pandeemia ei ole selleks ajaks kuskile kadunud, on firma sunnitud taaskord valitsuse poole pöörduma, kirjutab Läti rahvusringhääling.

Air Baltic opereerib praegusel ajal nädalas ligikaudu 300 lendu, vedades 10 kuni 15 000 reisijat. Gauss ütles LETA-le, et praeguses olukorras suudab lennufirma veel lendude kulusid katta, kuid sissetulekuteks kõikide lennufirma kulude katmiseks ei piisa.

Gaussi sõnul loodab firma, et kevadel on lennunduses juba tunda vaktsiini mõju ning lennundus võib jätkuda. Air Baltic veel jaanuaris ja veebruaris lendude taastumist ei oota, kuid loodab, et märtsis ja aprillis hakkavad riigid piiranguid lõdvendama.

Läti valitsus otsustas suvel investeerida Air Balticu aktsiakapitali erakorralise abina 250 miljonit eurot ja muuta 36 miljoni eurone valitsuse laen firma aktsiateks. Meetmete tulemusel suureneb riigi osalus Air Balticus 80,05 protsendilt 91 protsendile.