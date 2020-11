Riigisekretär ei näe vajadust ametiautode uue regulatsiooni järele

Riigisekretär Taimar Peterkop tutvustas valitsusele värskelt valminud analüüsi ametiautode kasutamise korra kohta, mis jõuab endise haridusministri Mailis Repsi juhtumit silmas pidades järeldusele, et uusi käske-keelde pole vaja, kirjutab Õhtuleht.

"Tuleb usaldada inimese moraali ja eetikat. Üldiselt on see meil paigas," ütles Peterkop ajalehele.

Peaminister Jüri Ratas andis möödunud nädalal riigisekretärile ülesande analüüsida ametiautode kasutamise korda ja selgitada välja, kas see vajaks lisaregulatsiooni. Tõuke selleks andis Õhtulehe lugude sari, millest selgus, et haridus- ja teadusministri Mailis Repsi autojuht sõidutas sageli tema lapsi, kuid ministrit ennast autos ei olnud.

"Analüüsi käigus hindasimegi, kas juba kehtivat regulatsiooni peaks kuidagi täiendama," ütles Peterkop. "Vaatasime nii- ja naapidi ja jõudsime lõpuks samale tulemusele, millele riigikontrolör Janar Holm on juba tähelepanu juhtinud. Ehk et täiendav regulatsioon pole alati võluvits."

Kust läheb piir pereliikmete sõidutamise ja ametisõidu vahel?

Peterkopi selgituse järgi tuleks lähtuda mõistlikkusest - pereliikmed tohivad üldjuhul autos olla siis, kui seal on ka minister, kellele auto kasutamise õigus on antud, kuid arvestada tuleb ka, et ette võib tulla erandlikke olukordi.