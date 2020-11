USA eriväelased harjutavad Eestis õhuoperatsioone

Ameerika eriväelased osalesid USA ja Rootsi õhuväe õppustel, mille lõppfaasis juhiti hävitajad pommitusharjutusele ka keskpolügooni kohale Aegviidus. See olnuks lõppakord Rootsi ja USA ühisõppusele Läänemere kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA õhutulejuhid saabusid Eestisse Rootsist, hävitajad USA baasist Suurbritannias. Õhutulejuhid pidid juhatama 500-naelaste pommidega relvastatud hävitajad sihtmärke tabama.

Viimati toimus selline harjutus 2015. aastal.

"Kahjuks ilma tõttu jäi see live-harjutus ära. Polnud piisavalt häid tingimusi, et lennuk saaks ohutult rahu ajal oma pommid meie sihtmärgialale visata. /.../ Meil lähevad õhutulejuhid-hindajad täiendkoolitusele Ameerikasse. Ameerika on toetanud meid kõige kõrgema kvalifikatsiooni ehk õhutulejuht-hindaja kvalifikatsiooni saavutamisel," ütles taktikalise õhutoetuse üksuse ülem major Tanel Rattiste.

Suurbritannias paiknev 352. USA õhuväe eriüksus jääb pärast USA ja Rootsi ühisõppust Eestisse veel paariks nädalaks.

"Mehed on siin selleks, et tutvuda kohalike kliimaoludega, teha koos õppusi meie eriväelastega," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Treenitakse koos kaitseväe eriüksuse, 1. brigaadi luurekompanii ajateenijate ja Kaitseliidu võitlusgruppidega. Ameeriklased ja eestlased harjutasid meeskonna toimetamist vastase tagalasse ja sealt ära. Transpordilennukiga harjutati sõidukite vedu. Seni on lennukid maandunud ka Saaremaal.