Kõigi kolme rahvasaadiku profiilipildile on lisatud sinisel taustal kiri "Isamaalasena ütlen abielureferendumile EI".

Kiisler lisas märke oma profiilile juba 13. novembril, kuid Saaremäe ja Ladõnskaja-Kubits tegid seda laupäeval.

Ladõnskaja-Kubits ütles ERR-ile, et nad arutasid Saaremäega eelnevalt profiilipildi uuendamise läbi.

Ta lisas, et on ka Kiisleriga abielureferendumi teemal korduvalt rääkinud.

"Oleme suhelnud sel teemal juba pikki nädalaid, kuna ei ole erakonna sees oma vaadetest saladust teinud. Erinevad seisukohad on Isamaa tugevus. Meil ei käi asjad nii, et inimestele antakse paber lauale, kuidas käituda. See võib olla hetkeks valus, aga kui oleme kokku leppinud, et elame demokraatlikus riigis ja Isamaa on kahtlemata demokraatlik erakond, siis kuidas teisiti töötada," sõnas Ladõnsjaka-Kubits.

Seda, kas ka teised Isamaa fraktsiooni liikmed plaanivad sotsiaalmeedias liikumisega ühineda, rahvasaadik ei teadnud.

"Leian, et iga kolleeg vastutab oma sõnade ja tegude eest ise ning siinkohal spekuleerima ei hakkaks," lisas ta.

Nädala alguses hääletas riigikogu põhiseaduskomisjon päevakorrast maha abielureferendumi eelnõu. Siim Kiisler hääletas opositsiooni ettepaneku poolt referendumi eelnõu päevakorrast välja jätta.

Kolmapäeval vahetas Isamaa aga Kiisleri põhiseaduskomisjonis Heiki Hepneri vastu välja.

Isamaa fraktsioonis on riigikogus kokku 12 liiget.

Facebooki profiilipildi uuenduse on loonud Parempoolsete Facebooki lehekülg.