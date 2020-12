Opositsioon lubab referendumi blokeerida, kuid ühtki ettepanekut veel pole

Abielureferendumi korraldamise eelnõu läbis 14. detsembril riigikogus esimese lugemise. Teisel lugemisel on see 11. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtaeg on kolmapäeval kell 17.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets ütles ERR-ile, et esmaspäevaks veel muudatusettepanekuid laekunud ei ole.

"Me oletame, et need tulevad ikkagi 30. (detsembril) tund või paar enne tähtaja kukkumist. See tähendab, et parlament ei suuda neid läbi hekseldada," lausus Poolamets.

Reformierakond on muudatusettepanekud juba ette valmistanud, ütles Hanno Pevkur ja lisas, et ettepanekuid tuleb palju.

"Täpset arvu on hetkel raske öelda, sest neid muudatusettepanekuid veel tuleb, aga saab öelda, et neid tuleb tuhandetes. (Et) anda märku koalitsioonile, et seda hääletust hetkel vaja ei ole. Koalitsioon mängis end ise nurka," lausus Pevkur.

Ka sotsiaaldemokraadid on lubanud, et kavatsevad eelnõu vastuvõtmist takistada. Erakonna esimees Indrek Saar on EER-ile öelnud, et sotsiaaldemokraadid kasutavad kindlasti kõiki vahendeid selleks, et see otsus seisma panna.

Saare sõnul kavatsevad sotsiaaldemokraadid teha riigikogus rahvahääletuse otsuse eelnõule nii palju muudatusettepanekuid, et eelnõu poleks tegelikkuses võimalik üldse menetleda ehk riigikogu ei saaks rahvahääletuse korraldamist otsustada.

Kui eelnõu siiski riigikogus vastu võetakse, peaks abieluteemaline rahvahääletus toimuma 18. aprillil.