Prokuratuuri eetikanõukogu arutab Perlingu toetust Isamaa Parempoolsetele

"Prokuröril on erakonnaga liitumine keelatud. Esmaspäeval koguneb prokuratuuri eetikanõukogu, et anda hinnang sellele, et Lavly Perling (kes küll ametlikult ühegi erakonnaga liitunud pole) hakkas ühe erakonna toetajaliikmeks," andis prokuratuur sotsiaalmeedia vahendusel teada.

— Prokuratuur (@prokuratuur) November 27, 2020

Eelmisel nädalal andis Ukraina prokuratuurireforme nõustav Perling intervjuus Eesti Ekspressile mõista, et flirdib Isamaa-sisese opositsioonilise rühmitusega Parempoolsed ega välista, et kandideerib nendega koos järgmise aasta kohalikel valimistel.

Perling on mõne inimesega Parempoolsetest ka kohtunud, aga suuri poliitilisi plaane tal enda sõnul veel pole. "Siin esimest korda ütlengi, et nad on mulle sümpaatsed. Eks nemad nüüd istuvad ja vaatavad, kas neil minu kogemusi ja ideid üldse vaja on."

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ta on valmis poliitilistel valimistel kandideerima, ütles Perling, et on valmis istuma ja seda asja arutama.

ERR-ile antud intervjuus ütles Perling, et ei suuda enam vaadata kõrvalt populistlikku räuskamist ning soovib panustada Parempoolsete arengusse. Perling ei öelnud veel, kas ta kavatseb liituda ka Isamaaga või kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel.