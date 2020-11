Poola pealinnas Varssavis trotsisid tuhanded inimesed laupäeval koroonapiiranguid, et naistele hääleõiguse andmise 102. aastapäeva puhul taas abordiõiguse nimel meelt avaldada.

Poolas on juba nädalaid protestitud valitsuse plaanide vastu karmistada Poola niigi rangeid abordiseadusi.

"Me ei saanud rohkem kui saja aasta eest tagasi oma kodanikuõigusi selleks, et lubada võimulolijatel oma inimõigused ära võtta," teatasid protesti organiseerijad sotsiaalmeedia postituses.

Protestijad lasid õhku punaseid rakette ning lehvitasid protestiliikumise sümboli, punase välgunoolega lippe.

Meeleavaldust jälgisid korravalvurid.

Meeleavaldused algasid esialgu 22. oktoobril, mil Poola põhiseaduskohus otsustas, et abortide lubamine loote väärarengu korral on põhiseaduse vastane. Sestsaadik on meeleavaldused laienenud üldiseks protestiks ametisoleva valitsuse vastu.

Kohtuotsust pole veel ametlikult avaldatud, mis tähendab, et seni see ei kehti, kuid arstid on planeeritud abordid tühistanud, kartes muutuda seaduserikkujateks.

Kui otsus välja kuulutatakse, on abort lubatud vaid vägistamise ja intsesti puhul või juhul, kui ema elu on ohus.