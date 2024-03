Poola valitsus püüab mööda minna Duda vetost retseptita SOS-pillidele

Poola Euroopa-meelne valitsuskoalitsioon püüdis reedel minna mööda konservatiivse presidendi Andrzej Duda varem päeval antud vetost eelnõule, mille eesmärk on taastada ligipääs retseptivabale rasestumisvastasele niinimetatud hädaabipillile, mille pööras ringi eelmine, rahvuslaste valitsus.

Poola presidendi kantselei avalduse kohaselt otsustas Duda saata parandusettepanek muuta ravimiseadust tagasi parlamenti nõudega kaaluda vastav samm ümber.

Katoliku enamusega Poolas muutus naiste olukord viljakusõigustega seoses oluliselt parempoolse Õigus ja Õiglus (PiS) partei kaheksa aastat kestnud võimu jooksul, kui hakati piirama juurdepääsu niinimetatud teise hommiku pillidele, sest 2017. aastal muudeti need vaid retseptiga väljastatavateks ravimiteks.

Valitsus eesotsas peaminister Donald Tuskiga, kes sai võimule detsembris, on lubanud piiranguid leevendada ja võttis vastu eelnõu, millega antakse SOS-pillidele käsimüügiõigus tüdrukutele ja naistele, kes on vanemad kui 15 eluaastat.

Duda vetostas aga seaduseelnõu ning presidendikantselei tõi reedeses avalduses välja riigipea tahet austada põhiseaduslikke õigusi ning laste tervisekaitse standardit.

PiS-i tugev liitlane ja veendunud katoliiklane Duda ei suutnud aktsepteerida eelnõu, kuna see võimaldas juurdepääsu rasestumisvastastele vahenditele ilma meditsiinilise järelevalveta, minnes mööda vanemate rollist ja vastutusest, seisis avalduses.

Samuti märkis kantselei, et Duda on valmis piiranguid leevendama, kuid seda vaid naistele üle 18 eluaasta.

Presidendi veto tõi kaasa oodatud jõulise vastukaja valitsuskoalitsioonilt. Tusk väljendas kahetsust, et Duda ei suutnud haarata kinni võimalusest asetada end naiste poolele.

Vasakpoolne senaator Magdalena Biejat kritiseeris teravalt Duda otsust ja nimetas seda kahjulikuks.

"Noortel tüdrukutel peaks olema ligipääs (rasestumisvastasele hädaabipillile) samavõrra nagu täiskasvanud naistel, sest noored tüdrukud võivad samuti jääda rasedaks," ütles ta ajakirjanikele.

"Kahetsusväärne, et president on taas poola naiste vastu," ütles aseharidusminister Katarzyna Lubnauer sotsiaalmeedias, lisades, et valitsus teab, kuidas selle takistusega tegeleda.

Presidendi vetot ette aimates oli valitsus juba teatanud varem, et läheks sellest mööda meetmega, mis annab farmatseutidele õiguse kirjutada SOS-pillide puhul retsept välja.

"Käivitame Plaan B," kirjutas Tusk sotsiaalmeedias pärast Duda vetot.

"Kui me ei taha, et naised ja noored tüdrukud jääksid soovimatult rasedaks, siis tehkem kõik, et muuta pill niivõrd kättesaadavaks kui võimalik," ütles terviseminister Izabela Leszczyna raadiojaamale RMF FM.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütleb oma veebiküljel, et rasestumisvastane hädaabipill peaks olema igapäevases kasutuses kõigi riikide pereplaneerimise programmides.

Arutelu SOS-pillide üle on osa katsetest liberaliseerida Poola abordiseaduseid, mis on Euroopas ühed rangemad.

Aborditegemine on Poolas seaduslik vaid sel juhul, kui rasedus on seksuaalrünnaku või intsesti tulemus või kui see seab ohtu ema elu või tervise.

Pea täieliku keelu vabaks laskmise nimel on parlamenti esitatud neli seaduseelnõu, ent töö nendega alles algab, kuna mustandtekstid ootasid alamkoja spiikrilt rohelist tuld arutelude alustamiseks.

Alamkoja spiiker Szymon Hołownia, kes esitleb end progressiivse katoliiklasena, ütles, et ei tahtnud arutelusid seaduseelnõude üle samal ajal, mil käib aprillis peetavate kohalike valimiste valimiskampaania.