Eesti kommertspanganduse üks suuremaid IT-alaseid ümberkorraldusi Luminoris seab tuhanded inimesed olukorda, kus nad saavad reedest kuni laupäeva keskpäevani kasutada vaid sularaha. Eesti Panga hinnangul on Luminori pangateenuste peatamise periood liialt pikk, ent sellega saab leppida tingimusel, et pank hakkab pakkuma uusi teenuseid.

Vajadus ühtse infosüsteemi järele kerkis kohe, kui Nordea ja DNB pank Baltimaades ühte heitsid ja tekkis Luminor pank. 2018. aasta suvel andis Euroopa Keskpank piiriüleseks toimetamiseks rohelise tule. Lätis ja Leedus toimus süsteemide muudatus suvel, Eestis nüüd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on Luminori loomisest alates kõige suurem muudatus ja selleks ilmselt ka jääb. Me viime kõik meie kliendid uuele pangaplatvormile, vahetame välja kõik IT-süsteemid," selgitas Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Ümberkorraldused puudutavad umbes 100 000 Eesti inimest. Muu hulgas loobub Luminor ka Maestro ja Mastercardi teenustest ja läheb üle VISA kaardile.

"Meie klientidele on see ette teada ja selleks me palume neil valmistuda selleks, et tõesti reedel pärast 13 ei saa pangateenuseid kasutada ja kliendid peavad sellega arvestama ja me palume neil kas tõesti võtta sularaha või leida mõni muu viis arveldamiseks," rääkis Rebane.

Saatuse irooniana jäävad paljud nüüd ilma musta reede ahvatlevatest pakkumistest internetis.

Üleminekut on hoolsalt jälginud Eesti Pank. Pangateenuste katkestus on keskpanga jaoks ehk liialt pikk, kuid sellega nõustuti, sest pank alustas teavitustööd juba veebruaris.

"Luminor on elutähtsat teenust pakkuv pank ja elutähtsat teenust osutavatele pankadele kehtib printsiip, et nad peaksid oma teenuse taastama 12 tunni jooksul, et tagada inimestele hea ja sujuv teenuse kättesaadavus. Aga see 12 tunni printsiip kehtib juhul, kui tegemist on erakorralise tõrkega. Antud juhul on Luminor ette planeerinud kõnealust süsteemide uuendust pikka aega ja kliente ka vastvalt teavitanud," kommenteeris keskpanga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

Eesti pangandussüsteemi hetkeolukorda arvestades võib toimuvat ka teatavaks järeleaitamistunniks pidada, sest suurte muudatuste järel saavad Luminori kliendid hakata kasutama kõige moodsamaid teenuseid, mis konkurentidel olemas, näiteks välkmakseid ja nimemakseid.