"Ettevalmistused koroonaviiruse vaktsineerimiseks on tehtud ja peame ootama müügilubade kinnitamist," ütles Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi peaarst Sari Ekholm Soome Rahvusringhäälingule YLE.

Millal esimene koroonaviiruse vaktsiini müügiluba antakse ja milline ettevõte selle saab, Ekholm ei kommenteerinud.

"Nüüd oleme paljulubavas olukorras, on vaktsiine, mille efektiivsus on usaldusväärselt tõestatud," ütles Oulu ülikooli immunoloogia uurimiskeskuse direktor Mika Rämet.

Võimalik, et suveks on vaktsineeritud kogu Soome täiskasvanud elanikkond, mis võimaldaks korraldada kontserte, suvepidusid ja käia reisimas.

"Koolilõpupeo saab korraldada terve pere, kuna riskigrupid on kevadeks vaktsineeritud," ütles Mika Rämet.

Rämeti sõnul vajavad massiüritused täiskasvanute üsna ulatuslikku vaktsineerimist.

"Viirus ei kao. Mida suurem on vaktsineeritud elanikkonna osakaal, seda lihtsam on koroonaviiruse epideemia kontrolli alla saada," ütles Rämet.

Üle 18-aastaseid soomlasi on üle nelja miljoni, vaktsiin pole mõeldud noortele lastele.

Võimud pole veel nõus kogu elanikkonna vaktsineerimiskava kommenteerima. See sõltub sellest, kui palju on järgmisel kevadel koroonaviiruse vaktsiine ja milline on tootjate tarnimisvõimekus.

Viimastel nädalatel on Soome valitsus keskendunud koroonaviiruse epideemia pidurdamisele, kehtestades uusi piiranguid.

Siiski on Soome võimud tunnistanud, et neid on koroonaviiruse vaktsiinide väljatöötamise kiirus üllatanud.

"Tempo on kõiki üllatanud," ütles Riikliku terviseameti (THL) peaarst Hanna Nohynek.