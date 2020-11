Prokuratuuri eetikanõukogu: Perlingu toetus Parempoolsetele on ebaeetiline

Prokuratuuri eetikanõukogu otsustas esmaspäeval, et Lavly Perlingu Isamaa Parempoolsete ühendusliikmeks asumine on ebaeetiline.

Prokuratuuri eetikanõukogu teatas, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, kuna toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

Peaprokurör Andres Parmase sõnul nõustub ta täielikult eetikanõukogu hinnanguga.

"Erakonna toetajaliikmeks olek ei sobi kokku prokuröri ametiga ning seda sõltumata faktist, kas prokuröri teenistussuhe on parasjagu peatatud või mitte. Antud juhul on hinnatud kitsalt prokuröri kuulumist erakonna liikmeühenduse toetajate hulka ning praegu ei räägi me prokuröri tegutsemisest poliitikuna. Loodan väga, et kõik prokurörid mõistavad seda ning selle vastu ei eksi," märkis Parmas.

Endine riigi peaprokurör Perling rääkis ülemöödunud nädalal intervjuus Eesti Ekspressile, et on otsustanud toetada Isamaa liikmeühendust Parempoolsed ja ei välista nendega koos kohalikel valimistel kandideerimist.