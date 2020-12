Fotograaf Ross Bernard külastas eelmise nädala reede õhtul monoliiti, et teha struktuurist kuuvalguses pilte.

Bernard ei julgenud monoliiti eemaldavaid mehi pildistada, kartes, et nad võivad olla relvastatud ja ohtlikud. Kuid tema sõber Michael James Newland jõudis oma mobiiltelefoniga teha mõned kiired pildid, mis avaldati ka The New York Timesis.

"Järsku, umbes kella 20.40 paiku jõudsid kohale neli meest, kes töötasid eksimatu eesmärgitundega, et monoliit maa seest lahti kangutada," ütles Bernard.

"See võttis neil aega maksimaalselt 10-15 minutit, et monoliit lahti kaevata ja välja kangutada. Me ei teadnud, kes nad on, ega kavatsenud nende peatamiseks midagi teha," ütles Bernard.

Peale monoliidi eemaldamist, lõhkusid nad selle katki ja asetasid äraviimiseks kärule.

"Prügi ei tohi kõrbesse jätta, vaata, et me ei jäta maha ühtegi jälge," ütles üks tundmatuks jäänud meestest.

Endiselt pole kindlalt teada, kes ehitas ja püstitas Utah kõrbesse salapärase metallist monoliidi.