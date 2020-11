Utah kõrbest avastatud saladuslik hõbedane monoliit on kadunud

Kõrge hõbedane objekt eemaldati teadmata isikute poolt reedel, ütles Utah osariigi maakorralduse büroo (BLM), teatas The Times.

"Meil on kindlad allikad, et illegaalselt paigaldatud struktuur, tuntud ka kui monoliit, on kadunud, meie seda ei eemaldanud, kuna tegemist on eraomandiga," ütles BLM.

Osariigi avaliku ohutuse osakond avastas monoliidi punaste kaljude vahelt 18. novembril. Nelinurkse posti kujuline objekt oli 3,5 meetrit kõrge.

Monoliidi paigaldamise asjaolud on segased, see oli täpselt kivisse istutatud ja selleks oli ilmselt kasutatud spetsiaalseid tööriistu.

"See on veider, läheduses on teid, kuid tööriistade ja metalli kohale vedamine on päris keeruline kõrvalisse kohta," ütles avaliku julgeoleku osakonna töötaja Nick Street.

Monoliit ise meenutab objekti Stanley Kubricku filmist 2001. Kosmoseodüsseia.

Kunstimaailm on spekuleerinud, et tegemist on ulmefännist skulptori John McCrackeni loominguga.

David Zwirner, kelle galeriis on eksponeeritud McCrackeni loomingut ja kes esindab tema pärandit, ütles, et ta usub, et see on McCrackeni teos, kuid tunnistas, et see ei pruugi ka tõele vastata.

"Mu isa oli huvitatud sellest, et paigutada oma kunstiteoseid kuhugi inimtühja kohta ja avastatud monoliit sobib täpselt kokku tema visiooniga," ütles kunstniku poeg Patrick McCracken.

Utah osariigi ametnikud on keeldunud monoliidi asukohta avalikustamast, sest nad tahavad vältida olukorda, kus inimesed hakkavad sinna kogunema.